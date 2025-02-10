Nach dem Ehe-Aus: Pierre Sanoussi-Bliss hat einen neuen Partner

Heute, 10:02h 2 Min.

Rund anderthalb Jahre nach der Trennung von seinem langjährigen Ehemann macht Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss (63) seine neue Beziehung öffentlich. Der ehemalige Dschungelcamp-Star veröffentlichte auf Instagram ein Porträtfoto seines Kollegen Dennis Ortmann (40) und schrieb dazu: "In einer Beziehung"  ergänzt um den Hashtag "#verliebtejungs".



Ortmann, ebenfalls Schauspieler und wie Sanoussi-Bliss in Berlin zu Hause, reagierte unter dem Beitrag mit drei roten Herzen. Sanoussi-Bliss scherzte daraufhin: "Sie sehen genau so aus wie das Kerlchen, in das ich mich verliebt habe. Hm. Sachen gibt's ..." Ortmann konterte charmant: "Es könnte da eventuell gegebenenfalls gewisse Überschneidungen geben. Mit der Person. Der Liebe. Und überhaupt."

Lilly Becker und die Fans feiern das Paar

Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. Lilly Becker (49), die Anfang 2025 gemeinsam mit Pierre Sanoussi-Bliss im RTL-Dschungelcamp zu sehen war, reagierte auf den Beitrag mit mehreren Herz-Emojis und dem Zusatz "is the best". Zahlreiche Fans schließen sich an: "Zwei schöne Männer in love. Was will Mann mehr?", schrieb ein Nutzer.



Bereits im Februar gab es erste Hinweise auf die Beziehung. Ortmann hatte auf Instagram Eindrücke von der Berlinale geteilt. Auf den Bildern war auch Sanoussi-Bliss zu sehen. Beide nahmen demnach an einem Event der Queer Media Society im Schillertheater teil, wie ein Post Ortmanns vom 16. Februar zeigt.



Friedliche Trennung von seinem Ehemann



Im August 2024 gab der Schauspieler seine Trennung von Ehemann Till Kaposty-Bliss bekannt, nach 23 gemeinsamen Jahren (davon seit 2022 verheiratet). "Wir finden uns weiterhin großartig. Wir haben nicht gerosenkriegt. Wir telefonieren, trinken Kaffee", schrieb er damals auf Instagram.

Pierre Sanoussi-Bliss ist seit vielen Jahren ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen. Sein Filmdebüt gab er 1989 in "Coming Out", größere Bekanntheit erlangte er 1994 durch die Hauptrolle in Doris Dörries "Keiner liebt mich". Von 1997 bis 2015 spielte er 18 Jahre lang den Kommissar Axel Richter in der ZDF-Krimireihe "Der Alte". Dennis Ortmann schloss 2015 seine Ausbildung an der Schauspielschule Charlottenburg ab und war seither vor allem am Theater tätig, unter anderem in dem Märchenstück "Best of Grimm". (cw/spot)