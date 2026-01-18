Missbrauch im Bistum Hildesheim: Betroffene gesucht

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?57252
  • Heute, 14:11h 1 Min.

Hildesheimer Dom (Bild: Ymblanter / wikipedia)

Ein Forschungskonsortium zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im Bistum Hildesheim sucht Betroffene und Angehörige für Interviews. Ziel sei es, Erfahrungen, Strukturen und den Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt systematisch zu untersuchen, teilte das Bistum mit.

Die Wissenschaftler*­innen interessierten sich insbesondere für die Perspektiven von Menschen, die Missbrauch erlebt haben, sowie von deren Angehörigen. Im Mittelpunkt der Gespräche solle vor allem das stehen, was die Betroffenen selbst berichten möchten, hieß es.

Untersucht werden soll sexualisierte Gewalt im Bistum im Zeitraum von 1945 bis heute. Dabei gehe es unter anderem um mögliche Taten und deren Folgen für die Betroffenen, teilte das Forschungsteam mit. Auch der Umgang kirchlicher Verantwortlicher und mögliche Vertuschung sollen untersucht werden.

Interviews sind den Angaben zufolge noch bis Juli 2026 möglich. Wer für ein Gespräch bereit sei, könne sich per E-Mail an die beteiligte Wissenschaftlerin Inka Janssen von der Universitätsmedizin Rostock wenden (inkameike.janssen@med.uni-rostock.de).

An dem Projekt beteiligt sind neben der Universitätsmedizin Rostock das Institut für soziale Arbeit in Münster sowie das International Centre for Socio-Legal Studies mit Standorten in Heidelberg und Berlin. Ziel sei es, aus den Ergebnissen Konsequenzen für Prävention, Erinnerungskultur und den Schutz vor zukünftiger Gewalt zu ziehen, hieß es. (cw/dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt Römisch-katholische Kirche
14.03.26 | Katholische Kirche
Nach Missbrauchsstudie: Erzbischof bittet um Verzeihung
13.03.26 | Kommission für Anerkennungsleistungen
Katholische Kirche bewilligte bisher 93 Millionen Euro für Missbrauchsopfer
24.02.26 | Katholische Kirche
Segnungen homo­sexueller Paare findet er gut: Wer ist Heiner Wilmer?
18.02.26 | Argentinien
Erzbischof annulliert Ehe zwischen trans Frau und trans Mann
02.02.26 | Katholische Kirche
Synodaler Weg am Ende: Queer­feindliche Bischöfe verweigern sich
18.01.26 | Katholische Kirche
In Spanien wird sogar eine Schnecke gesegnet
-w-
Neu auf queer.de
"Das war unterirdisch"
Hape Kerkeling spricht offen über Homophobie in Italien
Stellenausschreibung
Aufklärungsprojekt München sucht Teamassistenz / Verwaltungsfachkraft
Katholische Kirche
Missbrauch im Bistum Hildesheim: Betroffene gesucht
Eurovision Song Contest
Rumäniens TV verteidigt Song: "Würg mich" ist eine Metapher
Bundesgerichtshof
Schwule in Sex-Fallen gelockt: Urteile rechtskräftig
Video des Tages
Hass auf queere Menschen: Tut die Politik zu wenig?
Premiere
Indien: Erstmals queere Abgeordnete im Parlament
Verwaltungsgericht Berlin
Urteil: Instagram-Account von Erotikdarstellerin darf nicht komplett verboten werden