Aufklärungsprojekt München sucht Teamassistenz / Verwaltungsfachkraft

Heute, 14:17h 2 Min.

Das Aufklärungsprojekt München e.V. besteht seit über dreißig Jahren und bietet Bildungsveranstaltungen zu sexueller, romantischer und geschlechtlicher Vielfalt an. Das (ehrenamtliche) Team führt in München Workshops für Schulklassen und Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte zum Thema lesbisches, schwules, bisexuelles, asexuelles, trans*, inter* und queeres Leben durch.



Die Teamassistenz wird im Team mit der hauptamtlichen Geschäftsführung, der sozialpädagogischen Fachkraft, der Büroassistenz (auf Minijobbasis), sowie dem ehrenamtlichen Vorstand und den ehrenamtlichen Teamenden zusammenarbeiten.



Deine Aufgaben:

● Koordination und Organisation von Workshops, Teamevents und -schulungen (insb. Terminkoordination der Bildungsveranstaltungen durch Kommunikation mit Schulen)

● Verarbeitung und Pflege von Projektdaten

● Buchhaltung und Abrechnung mit Bildungseinrichtungen und Ehrenamtlichen

● Umsetzung von Datenschutzbestimmungen

● Büro- und Projektorganisation

● IT-Koordination



Du bringst mit:

● abgeschlossene Ausbildung im Verwaltungsbereich oder ähnliche Qualifikation

● Kommunikations-, Organisations- und Teamfähigkeit

● Hohes Maß an Eigenständigkeit, analytischem Denken, strukturierter Arbeitsweise

● Sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen

● Kompetenzen und Erfahrung in der LSBTIQA*-Arbeit

● Begeisterung für queere Bildungsarbeit

● Grundlagen in Buchhaltungskenntnissen



Wir bieten:

● Vergütung nach TVÖD E6

● Mitarbeit in einem multiprofessionellen, ehrenamtlich engagierten Team

● Büroarbeitsplatz im Zentrum Münchens

● Möglichkeit einen Teil der Arbeitszeit mobil zu arbeiten

● Fortbildungen

● Raum für eigene Ideen



Bitte sende deine aussagekräftige Bewerbung unter Angabe deines möglichen Starttermins als PDF an . Auf die Einsendung eines Fotos kann verzichtet werden. In unserer Arbeit setzen wir uns aktiv mit queeren Lebensrealitäten, Diskriminierungserfahrungen und Mehrfachzugehörigkeiten auseinander. Vielfalt und unterschiedliche Perspektiven verstehen wir als Bereicherung für unser Team und unsere queere Bildungsarbeit.



Unsere Büroräume sind nicht barrierefrei zugänglich. Sie befinden sich im Hochparterre und sind über sieben Stufen erreichbar (zwei ohne Geländer, fünf mit Geländer). Die Büroräume selber sind ebenerdig, es gibt allerdings Brandschutztüren, die sich nicht per Schalter öffnen lassen.