Trauer um Bettina Köster: Malaria!-Sängerin wurde 66 Jahre alt

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Mit ihrer Band Malaria! ("Kaltes klares Wasser") prägte sie die frühen 80er. Nun ist die Musikerin Bettina Köster gestorben. Sie starb im Alter von 66 Jahren in Italien, wie ihre frühere Bandkollegin Gudrun Gut der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. "Ich war sehr froh, dass ich mit Freunden noch bei ihr sein konnte." Das sei sehr schön gewesen. Zuvor hatte Gut den Tod in einem Facebook-Beitrag vermeldet.





Laut einer vom Musikmagazin "Rolling Stone" verbreiteten Pressemitteilung von Freunden und Weggefährten der Sängerin starb sie am 16. März in Capaccio Paestum und wurde am Mittwoch auf dem dortigen Friedhof beigesetzt. Die Trauerfeier habe im privaten Rahmen stattgefunden. Sie war an Krebs erkrankt. Das Musikmagazin würdigte Köster als eine der prägenden Figuren der frühen Westberliner Underground- und Avantgarde-Szene der späten 1970er und frühen 1980er-Jahre. Früh habe sich Köster im Umfeld von Punk, Kunst und experimenteller Musik bewegt.



Auch der "Tagesspiegel" würdigte sie als Legende der Westberliner Post-Punk-Szene. Dunkel und geheimnisvoll habe ihre Stimme geklungen, mit den Jahren sei sie noch tiefer geworden. Die Anziehungskraft habe das nicht geschmälert, eher im Gegenteil. Man habe der Stimme unbedingt folgen wollen. Köster war "der Inbegriff der coolen Lesbe" und "eine Kultfigur des feministischen Punk und New Wave", lobte das queere Hauptstadt-Magazin "Siegessäule".

Einflussreiche Queen of Noise

Zunächst war Köster Teil der Band Mania D., daraus ging später die Gruppe Malaria! hervor, die Lieder wie "Your Turn to Run", "You You", "Thrash Me" und "Geld/Money" veröffentlichte. Der britische Kult-DJ John Peel nannte sie die "Queens of Noise". Das Lied "Kaltes klares Wasser" wurde viele Jahre später von Chicks On Speed aufgegriffen.



Köster war besonders für ihre dunkle, tiefe Stimme, die zum Spitznamen "Hildegard Knef des Punk" führte, und ihr androgynes Stiling bekannt. Aus dem damaligen Westberlin schaffte sie es bis ins legendäre New Yorker Studio 54, tourte unter anderem mit New Order, Siouxsie and the Banshees und The Birthday Party in Europa und den USA. Nach den Berliner Jahren zog es Köster nach New York, wo sie in den späten 1980er und 90er Jahren lebte und als Filmautorin und Komponistin arbeitete. 2020 startete eine monatliche nach ihr benannte Sendung auf Radio Eins mit einer persönlichen Songauswahl. In den vergangenen Jahren lebte sie in Süditalien.

Das Magazin "L-Mag" sprach Köster einmal darauf an, dass viele Musikschaffende ihr Bands als Einfluss genannt hätten. "Eines der bemerkenswerten Dinge über die Mädchen von Mania D. und Malaria! ist, dass wir Mut hatten", sagte sie. "Und ich bin wirklich stolz, heute sagen zu können, dass wir durch diesen Mut einige Leute inspiriert haben." (cw/dpa/spot)