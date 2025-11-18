

Prof. Dr. Tom Drygala ist seit dem Wintersemester 2002/03 Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Handels-, Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht an der Universität Leipzig (Bild: Sven Reichhold / Universität Leipzig)

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Heute, 06:42h 4 Min.

Mit einem Beitrag auf der Plattform X hat der Leipziger Juraprofessor Tim Drygala für Diskussionen gesorgt. "Was haben Schwule und Kurden gemeinsam? Flagge hamse, aber kein Land dazu", schrieb er am 12. März.



Der Beitrag wurde in sozialen Netzwerken unterschiedlich bewertet. Während einige Nutzer*innen die Aussage als abwertend gegenüber schwulen Menschen einordnen, sehen andere darin eine provokante Zuspitzung oder Ironie.



Der Post von Tim Drygala ist bis heute online

Auf Anfrage bestätigte Drygala gegenüber queer.de die Urheberschaft. "Ich habe das geschrieben." Zugleich verteidigt er seine Aussage und weist Kritik zurück.



"Vordergründig richtig, aber hintergründig nicht"



Nach Angaben des Uni-Professors sei die Aussage als Ironie gemeint gewesen. Ausgangspunkt sei die unterschiedliche Funktion von Flaggen, die sowohl Ausdruck von Identität als auch politischer oder nationaler Ansprüche sein könnten.



"Wenn ich sage, beide Gruppen haben eine Flagge, aber kein Land, ist das vordergründig richtig, aber hintergründig nicht", so Drygala. Schwule Menschen strebten kein eigenes Staatsgebiet an. Bei kurdischen Bewegungen sei dies teilweise anders.



Aus diesem Gegensatz ergebe sich nach seinen Angaben die Ironie der Äußerung. Gleichzeitig räumt der Professor ein, dass diese Ironie "auf den ersten Blick nicht sichtbar" sei.



Nach seinen Angaben entstand der Beitrag im Rahmen einer Online-Debatte. Ein anderer Nutzer habe ihm vorgeworfen, seine Beiträge seien "langweilig". Daraufhin habe er ein Thema gewählt, das  wie er selbst ausführt  erfahrungsgemäß mehr Aufmerksamkeit erzeuge. Er habe "etwas über Minderheiten geschrieben".

"Mir ist nicht klar, warum das abwertend sein soll"

Den Vorwurf, seine Aussage könne schwule Männer abwerten, weist Drygala zurück. "Mir ist nicht klar, warum die Aussage [ ] als abwertend empfunden werden kann", erklärte er. Kritik bezeichnet er als "überwollende Fehlinterpretation".



Eine Distanzierung von der Aussage erfolgt nach seinen Angaben nicht. "Ich halte meine Beiträge stets und immer für sehr angemessen."



Drygala verweist zudem auf die Meinungsfreiheit nach Artikel 5 des Grundgesetzes. Diese sei nur durch allgemeine Gesetze begrenzt. "Was nicht verboten ist, das ist erlaubt."



Seinen Account beschreibt er als privat geführt. Einen Bezug zu seiner Tätigkeit an der Universität Leipzig stellt er dort nach eigenen Angaben nicht her.



Universität Leipzig hält sich zurück



Die Universität Leipzig bewertet den konkreten Beitrag nicht öffentlich. Ein Sprecher erklärte gegenüber queer.de, Äußerungen auf privaten Social-Media-Accounts seien "nicht zu verhindern" und würden grundsätzlich nicht bewertet.



Gleichzeitig räumt die Hochschule ein, dass solche Aussagen "auf die Universität zurückfallen und ihrem Ruf schaden" können. Intern seien Gespräche geführt worden, um das Bewusstsein für "Mäßigung, Amtsangemessenheit und Diskriminierungsfreiheit" zu stärken. "Diskriminierung, Ausgrenzung oder gar Hetze haben bei uns keinen Platz", heißt es.

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Ministerium betont Verantwortung im öffentlichen Dienst

Das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus erklärte auf Anfrage, private Äußerungen würden in der Regel nicht öffentlich bewertet. Im konkreten Fall distanziere sich das Ministerium jedoch "klar von den veröffentlichten Inhalten".



Zudem verweist das Ministerium auf eine besondere Verantwortung von Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Wo die Grenze zwischen privater Meinungsäußerung und dienstlicher Rolle verläuft, müsse im Einzelfall geprüft werden.



Wirbel um X-Post über Heidi Reichinnek



Bereits im vergangenen Jahr hatte Drygala mit einem X-Post für Empörung gesorgt. Zu einem Foto seines Kühlschranks mit einem angehefteten Porträt der Linken-Politikerin Heidi Reichinnek schrieb er sinngemäß, das Foto diene ihm als Gedankenstütze, die schlecht schließende Kühlschranktür durch einen Faustschlag richtig zu schließen. Reichinnek erstattete deshalb Strafanzeige. Im Januar 2026 stellte die Staatsanwaltschaft Leipzig ihre Ermittlungen wegen mangelnden Tatverdachts ein.



Tim Drygala selbst ist Gründungs- und Vorstandsmitglied des von der ehemaligen AfD-Vorsitzenden Frauke Petry gegründeten Vereins und der gleichnamigen Partei "Team Freiheit".