

Suru Emmanuel (l.) und Wasajja Shadic werden im Rahmen der Kampagne über ihre Erfahrungen berichten (Bild: Sub/privat)

Heute, 06:34h 3 Min.

Eine neue Kampagne queerer Geflüchteter, initiiert mit mit der Geflüchtetenberatung des queeren Zentrums Sub in München, fordert mehr Sensibilität im Umgang mit queeren Geflüchteten, faire Asylverfahren und einen verlässlichen Schutz vor Abschiebung. Unter dem Titel "Pride bedeutet Schutz, nicht Abschiebung" soll das Thema präsenter werden.



Viele Asylsuchende kommen aus Ländern, in denen queere Menschen erheblicher Gewalt ausgesetzt sind; vielfach drohen Haft oder sogar die Todesstrafe. Und trotzdem müssen die Betroffenen fürchten, wenn sie einmal in Deutschland angekommen sind, wieder abgeschoben zu werden.



Die derzeitige Struktur des Asylsystems erschwert den Zugang zu Schutz erheblich. Die bevorstehende Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS), die im Mai 2024 beschlossen wurde, wird die Lage noch zuspitzen, wenn sie bis Sommer 2026 in Kraft tritt. Die GEAS-Reform soll Asylverfahren beschleunigen und irreguläre Migration begrenzen.



Mit den Änderungen, so fürchtet die Geflüchtetenberatung im Sub, werde sich die Situation für queere Geflüchtete weiter verschlechtern, da beschleunigte Grenzverfahren wenig Zeit ließen, erlittene Verfolgung klar offenzulegen oder einen glaubwürdigen Asylgrund ausführlich darzulegen. Gleichzeitig werde die Reform zu einer stärkeren Vereinheitlichung sämtlicher Verfahren führen, jedoch auf einem niedrigeren Schutzniveau, was besonders vulnerable Gruppen wie queere Menschen zu spüren bekommen könnten. Zudem dürfte es vermehrt zu haftähnlichen Unterbringungen kommen, da Grenzverfahren zunehmend in geschlossenen Einrichtungen durchgeführt werden.

Mehr Gehör und Schutz für Betroffene

Vor diesem Hintergrund wurde nun die Kampagne "Pride bedeutet Schutz, nicht Abschiebung" ins Leben gerufen. Entstanden ist sie aus der Zusammenarbeit zwischen queeren Geflüchteten, der professionellen Geflüchtetenberatung im Sub und der ehrenamtlichen Initiative Rainbow Refugees Munich. Die Kampagne soll die Erfahrungen von Menschen in den Mittelpunkt rücken, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität ihre Herkunftsländer verlassen mussten und nun im deutschen Asylsystem erneut mit Unsicherheiten und Belastungen konfrontiert sind.



Im Zentrum der Kampagne stehen zwei Pride-Botschafter*innen, die ihre Stimmen für queere Geflüchtete und ihre Belange erheben wollen: Suru Emmanuel (he/them), queerer Menschenrechtsaktivist aus Nigeria, engagiert sich seit Jahren für die Rechte von LGBTIQ* in Westafrika. Außerdem setzt er sich laut Sub dafür ein, "koloniale Ideologien und Systeme abzubauen, die Unterdrückung, Ausgrenzung und gesellschaftliche Ungleichheiten fördern." Wasajja Shadic (he/him), LGBTIQ*-Aktivist aus Uganda und bildender Künstler, setzt sich für die Rechte vertriebener queerer Menschen ein.



Die beiden werden aus eigener Erfahrung über die Herausforderungen berichten, denen queere Asylsuchende in Deutschland begegnen. Sie setzen sich für Schutz, Würde und eine faire Behandlung im Asylverfahren ein.

Spenden für mehr Sichtbarkeit

Die Pride-Kampagne des Sub ruft dezidiert zur Unterstützung queerer Geflüchteter auf und bittet um Spenden (Stichwort "Refugees"). Mit ihnen will die Initiative im Rahmen des CSD in München am 27. Juni einen Wagen oder Truck für die Rainbow Refugees Munich finanzieren, der auf die Situation Betroffener aufmerksam machen und die Stimmen queerer Geflüchteter in der Öffentlichkeit sichtbar machen soll.



Die gesammelten Gelder sollen auch zukünftige Projekte der Rainbow Refugees Munich sowie Community-Events und Initiativen ermöglichen, die Teilhabe und Zugehörigkeit ermöglichen. Neben Spenden werden hier auch ehrenamtliche Unterstützer*innen gesucht, die sich in der queeren Community einbringen möchten.



Seit 2017 bietet die Geflüchtetenberatung im Sub eine spezialisierte Beratung für schwule, bisexuelle und trans* Geflüchtete in München und Oberbayern an. Ein Team qualifizierter Sozialarbeiter*innen unterstützt Ratsuchende insbesondere im Asylverfahren sowie bei sozialen und gesundheitlichen Fragen. Parallel engagieren sich seit 2015 Ehrenamtliche in der Initiative Rainbow Refugees Munich, um queere Geflüchtete im Alltag zu unterstützen und ihnen durch gemeinsame Aktivitäten soziale Teilhabe zu ermöglichen. (cw/pm)