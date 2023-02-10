

Verena Schäffer ist seit Januar Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (Bild: MKJFGFI / B. Thissen)

Heute, 09:56h 2 Min.

Nordrhein-Westfalen könnte das erste Flächenland werden, das mit einem Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) die rechtliche Stellung Benachteiligter gegenüber staatlichen Einrichtungen des Landes stärkt. "Das ist ein Meilenstein für den Schutz vor Diskriminierung", sagte NRW-Gleichstellungsministerin Verena Schäffer (Grüne) am Dienstag der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung.



Die schwarz-grüne Landesregierung hatte das Projekt in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, Schäffers Amtsvorgängerin Josefine Paul im letzten November in Grundzügen vorgestellt (queer.de berichtete). Laut dem nun vorliegenden Entwurf (Drucksache 18/18169, PDF) werde ein Gesetz eingeführt, "das ein umfängliches Diskriminierungsverbot im Zusammenhang mit der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben des Landes Nordrhein-Westfalen (mit Ausnahme der Gemeinden und Gemeindeverbände) unter Einschluss von Rechtsschutzmöglichkeiten und einer spezifischen Verbändebeteiligung vorsieht, einen verbesserten Zugang zu Instrumenten des Diskriminierungsschutzes schafft, eine Antidiskriminierungsstelle des Landes etabliert sowie die Förderung einer Kultur der Wertschätzung von Vielfalt als Leitprinzip verankert."



Damit ergänzt NRW den Schutz vor Diskriminierung, der bereits durch das bundesweite Allgemeine Gleichbehandungsgesetz (AGG) und EU-Richtlinien gilt. Über den Entwurf soll der Landtag in Düsseldorf bereits am Donnerstagnachmittag in erster Lesung beraten.

Eine Diskriminierung liegt laut dem Entwurf vor, "wenn jemand durch eine andere Person insbesondere wegen antisemitischer, antiziganistischer oder rassistischer Zuschreibungen, des Geschlechts, der geschlechtlichen Identität, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Lebensalters, der sexuellen Orientierung, der Elternschaft oder der familiären Fürsorgeverantwortung im Sinne des § 3 Absatz 1 AGG benachteiligt wird".



Schäffer betonte zu häufig geäußerter Kritik, dass mit dem Gesetz nicht einzelne Lehrkräfte oder Polizist*innen an den Pranger gestellt werden sollten. Klagen gegen Diskriminierung richteten sich gegen die jeweilige Einrichtung oder Behörde. Unter anderem der Deutsche Beamtenbund (DBB) hatten die Pläne zum LADG kritisiert und vor einem Generalverdacht vor Beamten und vor einer "Beanstandungsindustrie" gewarnt.

2020 hatte das damals rot-rot-grüne Berlin als erstes Land ein eigenes Antidiskriminierungsgsetz erlassen. Ein Jahr später zog der damalige grüne Justizsenator Jörg Behrendt Bilanz: Eine von Gegnern befürchtete Klagewelle sei ausgeblieben (queer.de berichtete). Vor wenigen Tagen hatte Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) ein Vielfalts- und Diskriminierungsschutzgesetz ihres Landes angekündigt (queer.de berichtete). (cw)