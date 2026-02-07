Dschungelcamper Hubert Fella meldet sich nach Knie-OP

Heute, 13:16h 2 Min.

Dass Dschungelcamp-Kandidat Hubert Fella (58) eine Knie-Operation bevorsteht, hatte der "Hot oder Schrott"-Star noch vor seinem Abflug gen Australien Anfang des Jahres bekanntgegeben. Mit etwas Verzögerung ist diese nun erfolgreich vollzogen worden. Das zeigt der Partner von Realitystar Matthias Mangiapane (42) in einem Videobeitrag auf seinem offiziellen Instagram-Account.



Zu Beginn des Videos ist Fella mit Mund- und Haarschutz sowie in OP-Kleidung zu sehen. Die Aufnahmen wurden kurz vor der Operation aufgenommen, entsprechend leicht nervös scheint der Star zu sein. Direkt danach folgt ein Videoschnitt und sein dick einbandagiertes rechtes Bein ist zu sehen. "So, meine Lieben, die Operation ist rum, jetzt gibt es gleich etwas zum Essen und zum Trinken", berichtet Fella. "Ich hoffe, dass alles gut geworden ist. Liebe Grüße, euer Hubert."



Zwei Mitcamperinnen senden Genesungswünsche



Unter den zahlreichen Genesungswünschen seiner Fans im Kommentarbereich finden sich auch zwei Dschungelcamp-Mitstreiterinnen. Mirja du Mont (50) versah den Clip mit einem "Gute Besserung mein Schatz". Und auch Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (63) schrieb: "Juhu, endlich, gute Besserung."

Belstler-Boettcher und die anderen Teilnehmer*innen der vergangenen "Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!"-Staffel erlebten live mit, wie Fella unter seinem lädierten Knie litt. "Ich habe einen Riss im Knie und hätte eigentlich operiert werden müssen", hatte der 58-Jährige vor seinem Antritt in der Show verraten. Doch entgegen ärztlichen Rates verschob er den OP-Termin auf danach. In dem RTL-Format musste er deswegen kürzer treten und stand für einige Dschungelprüfungen nicht zur Verfügung.

Dennoch eroberte Fella die Herzen vieler Zuschauer*innen und belegte am Ende den dritten Platz hinter der zweitplatzierten Ex-"Bachelor"-Kandidatin Samira Yavuz (32) und dem kontroversen Sieger der Staffel, Musiker Gil Ofarim (43). (cw/spot)