12.500 Euro für die Aufarbeitung der queeren Geschichte

Gestern, 14:42h 1 Min.



Familienstaatssekretär Janosch Littig

Das rheinland-pfälzische Familienministerium fördert das Projekt "Aufarbeitung der queeren Geschichte und Erinnerungsarbeit in Rheinland-Pfalz" von medien.rlp  Institut für Medien und Pädagogik e.V. mit 12.500 Euro.



"Gerade in Zeiten wie diesen, in denen queere Personengruppen zunehmend Anfeindungen erleben, ist es essenziell, ihre Perspektiven und Lebensweisen umso sichtbarer zu machen", erklärte Janosch Littig (Grüne), Staatssekretär und Landesbeauftragter für Gleich­geschlechtliche Lebensweisen und Geschlechts­identität, in einer Pressemitteilung. "Dabei ist es auch wichtig, in die Vergangenheit zu blicken, queere Leben dort zu erkennen, vorzustellen und festzuhalten, um sie und dieses Wissen heute und in Zukunft zu schützen und geschichtsrevisionistischen Tendenzen entschlossen entgegenzutreten."



Das mache das Projekt "zu einem wichtigen Baustein für den Schutz der Vielfalt der Menschen in unserem Land", so Littig. "Denn Ziel des Projektes ist es nicht nur, queere Geschichte aufzuarbeiten, sondern auch Räume für Begegnung, Austausch und Aufklärung zu schaffen."



Das Projekt von medien.rlp umfasst verschiedene Dialog- und Rezeptionsformate zur Förderung von Erinnerung, Gleichstellung und Akzeptanz lesbischer, schwuler, bisexueller, trans, inter und nichtbinärer Menschen. Inhalte sind zudem die Veranstaltungsreihe "QueerView", die Homepage queerview.film und die Geschichts- und Forschungshomepage  Zur Aufarbeitung queerer Geschichte in Rheinland-Pfalz. Das Gesamtprojekt ist Teil des Landesaktionsplanes "Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen". (cw)