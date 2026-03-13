Warum das neue Buch "Come out!" eine vertane Chance ist

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Heute, 05:32h 6 Min.

Stonewall steht für vieles  es ist jedenfalls ein Startzeichen in die Gay Liberation, in der die Angst gegen Selbstbewusstsein, das Verstecken gegen Sichtbarkeit ausgetauscht wurde. Stonewall gilt als Ikone einer queeren, mittlerweile mythisch überfrachteten Erfolgsgeschichte. Bei der sich allerdings angesichts von Backlash und Rollback die Frage stellt, wie sicher wir Erreichtes haben.



Die Geschichte startete in Zeiten der Kriminalisierung und Verfolgung, der sozialen Ächtung queerer Menschen und hatte die Emanzipation, das selbstbestimmte Leben als großes Ziel. Neben den Mythen gibt es die Fakten, die Augenzeug*innen-Berichte, einige Fotos von den Tagen des Aufstands im Sommer 1969. Neu war auf jeden Fall, dass der Widerstand gegen die Polizeigewalt auf die Straße getragen wurde und laut und sichtbar war.



Stonewall  ein Kneipenaufstand im New Yorker Stadtteil Greenwich Village mit vielen Deutungen und Bedeutungen. Wem gehört Stonewall? Den Schwulen, den Lesben? So will es zumindest der Deutungsmainstream. Und sonst niemandem? Die 'Schmuddelkinder' aus der trans Ecke waren jedenfalls schnell aus der Erinnerung verschwunden, auch wenn sie ganz vorne dabei waren und sich blutige Nasen geholt haben und für ihren Widerstand im Knast saßen.

Stonewall als "geschlossene Männerwelt"?



"Come out!" ist am 20. März 2026 im Verlag C.H. Beck erschienen

Soeben ist im C. H. Beck Verlag ein Buch erschienen, das uns über ein Ereignis und seine Wirkung aufklären möchte: "Come out!" (Amazon-Affiliate-Link )  so die Aufforderung der Protestierenden damals gegen die Polizeiwillkür und ihre Mafiamethoden und so der Titel des Buches, verfasst von Thomas Sparr. Er ist Autor zahlreicher Bücher, arbeitet als Herausgeber (Editor-at-Large) für den Suhrkamp Verlag und bringt außerdem noch eine eigene schwule Biografie mit ein, um die Frage zu beantworten, "Wie der Aufstand in der Christopher Street die Welt veränderte".



Bei Sparr ist das eine vorzugsweise und betont schwule Welt. Auch wenn er an einer Stelle schreibt: "Stonewall erscheint uns zumeist als eine geschlossene Männerwelt. Das ist nicht ganz verkehrt, aber auch nicht ganz richtig." Richtig ist daran im Grunde gar nichts. Die Frage der Zahl kanns ja wohl nicht sein.



Schwule und Lesben (in dieser Reihenfolge) waren freilich die größten Gruppen in der queeren Community, die 1969 allerdings noch gar nicht so hieß. Aber es sollte freilich kein Grund sein, den Rand und das Dazwischen zu vernachlässigen. Im Gegenteil. Dass immerhin Sylvia Rivera einen Auftritt in dem Essay erhält ist anerkennenswert und respektiert jedenfalls ihre Rolle in jenen bewegten New Yorker Tagen.



In Genderfragen nichts dazugelernt



Unverständlich bleibt jedoch dieses verdruckste "sie/er", "ihr/sein", wo immer der Autor über Rivera spricht, als wenn wir da nicht schon ein Stück weiter wären in Genderfragen (nicht zuletzt in der Community, dachte ich zumindest). Und dann dies: "angezogen wie eine weiße Frau, aber in Wirklichkeit  in welcher Wirklichkeit?  ein Mann aus Mittelamerika im Damenkleid. Eine Drag Queen." Sylvia  eine Drag Queen? Da hilft auch nicht die Nachfrage "in welcher Wirklichkeit?", denn scheinbar gibt es für den Autor doch nur eine, so wie es für die brutale Polizei nur eine gab und offenbar auch für große Teile der schwul-lesbischen Community.



Rivera hatte allen Grund, der Schwulenbewegung 1973, also bereits vier Jahre nach Stonewall, den Rausschmiss aus der Gay Liberation vorzuwerfen. Ein Trauerspiel sondergleichen. Eklatant allerdings, dass ausgerechnet Marsha P. Johnson nicht einmal eine klitzekleine Erwähnung für wert befunden wurde. Denn immerhin hätte sich ja erzählen lassen, welches soziale Engagement Sylvia und Marsha aus dem Nichts und mit Nichts zumindest für eine kurze Zeit auf die Beine stellten. Ich meine das Selbsthilfe-Projekt STAR  Street Transvestite Action Revolutionaris. Da steckte mindestens ein Stück Weltveränderung als Absicht drin  und trans Liberation sowieso. Zählt das etwa nicht?



Richtig ist, wenn Sparr betont, dass Stonewall erst im Rückblick zur Revolution wurde, die es am Anfang nicht war. Peter Hujar, der fotografische Dokumentarist der queeren Community in den 1970er und 1980er Jahren hatte die Ereignisse im Bild festgehalten und gab, wenn man so will, die Stonewall-Bildsprache vor: "Der Aufstand der Anstößigen wurde zur fröhlichen Demonstration." Ein Vorbild auch für das, was wir später als CSD kennenlernten. Und richtig ist auch, dass Deutschland ein Stonewall gefehlt hat, aber die Schwulen- und Lesbenbewegung kam in den 1970ern trotzdem in Schwung, die trans Bewegung leider erst in den 1980ern.

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Großes kulturelles Wissen

Genau besehen, kam Stonewall in Deutschland mit zehn Jahren Verspätung an, denn erst 1979 starteten bei uns die ersten Pride-Demos, die in den Großstädten mittlerweile zu Riesen-Events angewachsen sind, bei denen sich die Frage stellt, ob das Politische nicht vielleicht doch bei allzu viel Party nebensächlich geworden ist. Anzumerken wäre hier freilich, wieviel politischer hierzulande gerade die CSDs in der Provinz sind, die sich gegen eine massive rechtsextreme Front behaupten müssen.



Bei allen Einwänden gegen den Essay, der sich in großen Zeitsprüngen, angefangen von 1969 über 1979 und 1989 bis weiter in unsere Gegenwart durch die queere Erfolgsgeschichte erzählerisch elegant bewegt, so bleibt doch ein großes kulturelles Wissen anzuerkennen. Der Literaturwissenschaftlicher Sparr glänzt  und es sei ihm vergönnt, es detailreich auszubreiten  mit seinem reichen Wissen zur schwulen Literatur, in denen Namen wie Hubert Fichte oder Horst Bienek von zentraler Bedeutung sind. Aber es ist eben auch nur wieder schwule Literatur, die zu Wort kommt.



Beim Kapitel Aids reklamiert Sparr zu Recht das Fehlen einer Kulturgeschichte von Aids, die es bis heute nicht gibt. Aber unlösbar wäre diese Aufgabe nicht, schließlich hat der akademische Forschungsbetrieb ausreichend Erfahrung mit interdisziplinärer Arbeit. Sicherlich fehlt es nur an Geld. Und wahrscheinlich auch an Interesse, das staatliche und gesellschaftliche Versagen aufzuarbeiten, das in der Aids-Krise voll zu Buche schlug mit allen krassen, weil menschenverachtenden Vorurteilen gegen Homosexualität.



Mit der Schwulenbewegung allein ist Stonewall nicht erklärt



Sparr mag noch so viele Ereignisse und Namen ansprechen, ob das Heiner Carows DDR-Film "Coming Out" von 1989 ist oder die Affäre um den Bundeswehr-General Kießling 1984, dem Homosexualität unterstellt wurde, ob das die eigetragene Lebenspartnerschaft zur Jahrtausendwende ist oder Klaus Wowereits Coming-out mit den berühmt gewordenen Worten "und das ist auch gut so", ob es die legendäre Ausstellung "Eldorado" im Berlin Museum mit anfänglichen Protesten oder was auch immer war, alles schön und gut, aber es ändert nichts daran dass dieser Essay schwul-lastig bleibt. Das ist auf keinen Fall schon die ganze (veränderte) Welt.



Vielleicht wäre es für den Essay hilfreich gewesen, wenn sich der Autor an dem orientiert hätte, was der im Buch zitierte Historiker Scott Bravman über die entscheidenden Momente von Stonewall geltend macht, nämlich erstens die Wut, die nicht enden wollte und sollte, sodann die Einsicht, das Private ist politisch (ein Motto der feministischen Bewegung) und schließlich drittens die Rolle queerer Orte, im konkreten Fall die Bar als Raum des Miteinander.



Diese drei Linien in der queeren Bewegungsgeschichte als wesentliche Aspekte der gesellschaftlichen Relationalität von LGBTI aufzuspüren und zu rekonstruieren, hätte womöglich zu mehr Vielfalt geführt und vor allem beantwortet, warum es diese "Wut" brauchte und nach wie vor braucht, warum es die Widerstände gibt und sie immer noch präsent sind und schließlich, welche eminente Bedeutung Community-Räume haben. Mit der Schwulenbewegung allein, ist Stonewall jedenfalls noch lange nicht erklärt. Und es erklärt ebenso wenig, wie die Welt eigentlich verändert wurde, indem wir angefangen haben sexuelle und geschlechtliche Selbstbestimmung zu fordern.



So gesehen, ist das Buch leider eine vertane Chance.

Infos zum Buch



Thomas Spaar: Come out! Wie der Aufstand in der Christopher Street die Welt veränderte. 208 Seiten mit 22 Abbildungen. Verlag C.H. Beck. München 2026. Gebundene Ausgabe: 24  (ISBN 978-3-406-73440-3). E-Book: 20,99 