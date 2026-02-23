Heute, 10:40h 2 Min.

Die Schwulen­beratung Berlin bietet vielfältige Hilfe für LSBTI*, mit 270 Mitarbeitenden ist sie die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas. Für unsere beiden Kindertagesstätten "Rosarote Tiger" und "Gelbgrüne Panther" mit insgesamt 93 Plätzen suchen wir zum 1. August 2026 eine erfahrene, strategisch denkende und führungsstarke Persönlichkeit für die Gesamtleitung beider Einrichtungen.



Unsere Kitas verstehen sich als Orte, an denen Kinder in einem geschützten, diskriminierungssensiblen Umfeld aufwachsen. Vielfalt, unterschiedliche Lebensweisen und geschlechtliche Identitäten sind selbstverständlicher Bestandteil unseres pädagogischen Alltags. Wir arbeiten explizit diversitäts- und genderbewusst und setzen fachliche Standards in inklusiver Pädagogik.



Wir suchen hierfür eine Leitung.



Die Stelle soll ab 08/2026 zu 100%, 39 Std./W., besetzt werden.



Aufgaben:

● Strategische Weiterentwicklung und wissenschaftlich fundierte Evaluierung des diversitätsbewussten Kita-Konzepts

● Steuerung und Sicherstellung der Qualitätsentwicklung inkl. Dokumentation und Audits

● Personalverantwortung (Teamführung, Personalentwicklung, Konfliktmanagement, Recruiting)

● Steuerung der Personaleinsatzplanung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen

● Sicherstellung und Umsetzung aller gesetzlichen Vorgaben (u.a. KitaFöG, QVTAG, Kinderschutz, Arbeitsrecht)

● Repräsentation der Einrichtungen in Fachgremien, Netzwerken, Politik und Öffentlichkeit

● Professionelle Zusammenarbeit mit Eltern, Behörden und Kooperationspartner*­innen



Anforderungen:

● Abgeschlossenes Hochschulstudium der Sozialpädagogik, Sozialen Arbeit, Kindheitspädagogik oder vergleichbare Qualifikation

● Mehrjährige Leitungserfahrung in einer Kita, idealerweise mit einem Schwerpunkt auf Pädagogik der Vielfalt

● Nachweisbare Führungskompetenz in größeren Teams

● Fundierte Kenntnisse im Qualitätsmanagement sowie in betriebswirtschaftlichen Grundlagen

● Souveräner Umgang mit rechtlichen Rahmenbedingungen und Verwaltungsprozessen

● Strategisches Denken, Entscheidungsstärke und Belastbarkeit

● Hohe Identifikation mit LSBTI*-Lebensrealitäten und diskriminierungssensibler Pädagogik



Wir bieten:

● Eine verantwortungsvolle Leitungsposition mit Gestaltungsspielraum

● Ein fachlich engagiertes und diversitätsbewusstes Team

● Regelmäßige Supervision und Führungskräftebegleitung

● Eine Arbeitskultur, die Professionalität mit Humor verbindet

● Entlohnung angelehnt an TV-L

● 30 Tage Urlaub  JobTicket



Ausführlichere Informationen

unter schwulenberatungberlin.de oder bei Christin Richter unter 030  44 66 88 501.



Bewerbungen

bitte bis zum 31. März 2026 mit Angabe der Kennziffer A5/2026/03 an: Schwulen­beratung Berlin, Gotenstraße 51, 10829 Berlin oder