EU: EVP blockiert Ausweitung von LGBTI-Rechten



Queere Rechte und Menschen werden in Europa zunehmend angefeindet. Nun scheiterte die EU erneut mit ihrer Unterstützung (Bild: EP)

Heute, 12:12h 3 Min.

Ein zentraler Bericht zur Stärkung der Grundrechte in der Europäischen Union ist am Mittwoch im Ausschuss für konstitutionelle Fragen (AFCO) gescheitert  was für scharfe Kritik aus progressiven Fraktionen sorgt. Der sogenannte Zan-Report, ausgearbeitet vom sozialdemokratischen italienischen Europaabgeordneten Alessandro Zan, wurde mit Stimmen der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP), der CDU und CSU aus Deutschland angehören, sowie von rechten und rechtsextremen Fraktionen abgelehnt.



Der Bericht zielte darauf ab, die EU-Grundrechtecharta 25 Jahre nach Inkrafttreten verbindlicher anzuwenden und bestehende Lücken beim Schutz von Minderheiten, insbesondere von queeren Personen, zu schließen. Im Kern forderte die Initiative gleiche Rechte für queere Menschen in allen Mitgliedstaaten  etwa beim Familienrecht, bei der Anerkennung von Elternschaft oder beim Schutz vor Diskriminierung.



Ein zentrales Anliegen war die europaweite Gleichstellung von Regenbogenfamilien bzw. ihre Anerkennung und die rechtliche Absicherung des Kindes über Grenzen hinweg (etwa im Sinne der Freizügigkeit bei Umzug)  "unabhängig davon, auf welche Art ein Kind empfangen oder gezeugt wurde oder welcher Art die Familie des Kindes ist". Laut einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur ANSA führte der entsprechende Paragraf 9 des Berichtentwurfs zu dem Konflikt, der letztlich zu einer Ablehnung in der finalen Abstimmung mit 17 Nein- zu 13 Ja-Stimmen führte. Durch das Scheitern im Ausschuss geht der Bericht nicht mehr ins Parlament zur weiteren Befassung und Abstimmung.

Mehr Rechte, mehr Einsatz und mehr Sanktionen gefordert

Der Bericht in der Erstfassung forderte forderte zudem "alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die rechtliche Anerkennung der Geschlechtsidentität in amtlichen Dokumenten und das Recht auf Selbstbestimmung zu gewährleisten, die gegenseitige Anerkennung der Geschlechtsidentität sicherzustellen und personenbezogene Daten zu schützen". Weiter wurde unter anderem ein klares Vorgehen gegen "Konversionstherapien" wie auch Hasskriminalität und Hetze gefordert.



Der Bericht wäre in vielen Bereich nicht bindend gewesen, forderte aber zugleich konkrete politische Hebel: EU-Gelder sollten künftig stärker an die Einhaltung rechtsstaatlicher und menschenrechtlicher Standards sowie der EuGH-Rechtsprechung geknüpft werden. Die Kommission müsse bei Bedarf Vertragverletzungsverfahren konsequent nutzen und ein "regelbasiertes und systematisches Durchsetzungsmodell" einführen, um Verstöße gegen die Charta, die Verträge und das Unionsrecht anzugehen. Diese Maßnahmen seien "unerlässlich, um die Glaubwürdigkeit, Kohärenz und Legitimität der EU zu wahren", so der Bericht.

Selbst nach "Kompromissen" keine Zustimmung

"Ich bin bitter enttäuscht, dass die EVP heute beschlossen hat, mit den Grundrechten Politik zu spielen", kommentierte Berichterstatter Alessandro Zan den "neuen Tiefpunkt", dass der Bericht "durch die EVP und die extreme Rechte scheiterte". Als Berichterstatter habe er "in gutem Glauben" 14 Kompromissanträge mit EVP, Grünen, Liberalen und Linken erarbeitet und letztlich auch an der Endabstimmung festgehalten, obwohl EVP-Anträge wesentliche Inhalte etwa zu gleichgeschlechtlichen Paaren und Gender gestrichen hätten. Trotz des konstruktiven Vorgehens der sozialdemokratischen Fraktion habe die EVP den Bericht dann scheitern lassen.



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| Instagram | Von einem "Riesenproblem für die Demokratie in Europa" sprach auch die SPD-Abgeordnete Gaby Bischoff, die die Ausschusssitzung geleitet hatte

"Mit dieser Abstimmung sendet das Europäische Parlament das Signal, dass ihm die Grundrechte egal sind. Die Verantwortung dafür liegt allein bei der EVP", so Zan, der in einer anderen Mitteilung noch deutlicher wurde. Nach der Abstimmung mit der extremen Rechten über Asyl und Green Deal sei die EVP unter Manfred Weber keine pro-europäische Partei mehr. "Die Worte von Friedrich Merz zur Verteidigung der europäischen Werte sind nun völlig geleert: Tatsächlich feiert die EVP ihren fünfzigsten Geburtstag, indem sie sich mit denen verbündet, die diese Werte jeden Tag in Frage stellen." (cw)