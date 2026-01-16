Buchenwald-Befreiung: Hape Kerkeling spricht bei Gedenkfeier

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?57281
  • Heute, 14:24h 1 Min.

Hape Kerkelings Großvater überlebte das KZ Buchenwald

Hape Kerkeling wird bei der Gedenkfeier zum 81. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald sprechen. Kerkeling ist der Enkel eines ehemaligen Häftlings, wie die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora mitteilte. Sein Großvater Hermann habe die Schrecken des Konzentrationslagers Buchenwald überlebt, wie Kerkeling sagte.

"Wenn ich heute an diesen Ort komme, tue ich das nicht nur, um seiner zu gedenken. Ich tue es, weil mich die aktuelle politische Entwicklung in unserem Land zutiefst alarmiert", so der 61 Jahre alte Komiker. Buchenwald sei für ihn keine ferne Vergangenheit, sondern eine steingewordene Warnung. "Wer heute wegschaut oder gar jenen applaudiert, die die Geschichte umschreiben wollen, macht sich mitschuldig."

Die Gedenkfeier in der Gedenkstätte Buchenwald findet demnach am 12. April statt. Neben Kerkeling sprechen etwa der Thüringer Landtagspräsident Thadäus König (CDU) und der Beauftragte der Bundes­regierung für Kultur und Medien Wolfram Weimer (CDU).

Am 13. April findet laut Stiftung die Gedenkfeier in der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora statt. Dort sprechen etwa Sänger Sebastian Krumbiegel und Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD). (dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt Hape Kerkeling
18.03.26 | "Das war unterirdisch"
Hape Kerkeling spricht offen über Homophobie in Italien
18.03.26 | Gewinnspiel
Horst Schlämmer sucht das Glück
14.03.26 | Soziale Medien
Kerkeling: Internet-Kampf ist "gnadenlos und hasserfüllt"
17.01.26 | Video des Tages
Horst Schlämmer sucht das Glück  und seine Unterhose
17.01.26 | Eurovision Song Contest
Hape Kerkeling für Israels Teilnahme am ESC
16.01.26 | Interview
Fahri Yardim: "Der Begriff 'Cancel Culture' stinkt nach Unterdrückung"
-w-
Neu auf queer.de
Konzentrationslager
Buchenwald-Befreiung: Hape Kerkeling spricht bei Gedenkfeier
Gastbeitrag
Digitale Räume sind für queere Jugendliche unverzichtbar
Renée Taylor wird 93 Jahre alt
"Die Nanny"-Reunion: Fran Drescher gratuliert TV-Mutter zum Geburtstag
Aufarbeitung
Missbrauch in der katholischen Kirche: Beirat für Betroffene
Zan-Report
EU: EVP blockiert Ausweitung von LGBTI-Rechten
Stellenausschreibung
Schwulen­beratung Berlin sucht Kita-Leitung
Lichtsignalanlagen
Es begann mit queeren Pärchen: Besondere Ampelmotive auf dem Vormarsch
Video des Tages
Trailer-Premiere: "The Pleasure is Mine"