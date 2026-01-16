Buchenwald-Befreiung: Hape Kerkeling spricht bei Gedenkfeier

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Hape Kerkelings Großvater überlebte das KZ Buchenwald

Hape Kerkeling wird bei der Gedenkfeier zum 81. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald sprechen. Kerkeling ist der Enkel eines ehemaligen Häftlings, wie die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora mitteilte. Sein Großvater Hermann habe die Schrecken des Konzentrationslagers Buchenwald überlebt, wie Kerkeling sagte.



"Wenn ich heute an diesen Ort komme, tue ich das nicht nur, um seiner zu gedenken. Ich tue es, weil mich die aktuelle politische Entwicklung in unserem Land zutiefst alarmiert", so der 61 Jahre alte Komiker. Buchenwald sei für ihn keine ferne Vergangenheit, sondern eine steingewordene Warnung. "Wer heute wegschaut oder gar jenen applaudiert, die die Geschichte umschreiben wollen, macht sich mitschuldig."



Die Gedenkfeier in der Gedenkstätte Buchenwald findet demnach am 12. April statt. Neben Kerkeling sprechen etwa der Thüringer Landtagspräsident Thadäus König (CDU) und der Beauftragte der Bundes­regierung für Kultur und Medien Wolfram Weimer (CDU).



Am 13. April findet laut Stiftung die Gedenkfeier in der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora statt. Dort sprechen etwa Sänger Sebastian Krumbiegel und Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD). (dpa)