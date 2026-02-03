Doku "Österreich unter dem Regenbogen" ausgezeichnet

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  • Heute, 16:09h 1 Min.

Dragqueen Tamara Mascara kommt in der Dokumentation zu Wort (Bild: ORF / styblo.tv productions)

Beim Filmfestival Diagonale in Graz ist am Freitag der Film "Österreich unter dem Regenbogen" von Robert Styblo in der Kategorie "Fernsehdokumentation" mit dem Franz-Grabner-Preis ausgezeichnet worden. Die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung, die an einen ORF-Journalisten erinnert, wurde zum neunten Mal verliehen und würdigt herausragende österreichische Dokumentarfilme zu gesellschaftlich relevanten Themen.

Die ORF-Koproduktion "Österreich unter dem Regenbogen" zeichnet die queere Geschichte der Alpenrepublik nach und versteht sich als Hommage an jene, die den Weg einst geebnet haben und diejenigen, die die LGBTI-Community heute stärken. Zu Wort kommen unter anderem Günter Tolar, Hannes Sulzenbacher, Gery Keszler, Karin Rick und Tamara Mascara.

"Anhand persönlicher Lebensgeschichten wird der lange Kampf um Anerkennung und Gleichstellung der queeren Community empathisch, behutsam und zugleich lebendig, laut und lebensfroh erzählt", heißt es in der Jury-Begründung. "Dabei wird die Vielfalt gezeigt und gefeiert, zugleich werden die historischen und gesellschaftspolitischen Zusammenhänge greifbar." Entstanden sei ein lebensfroher Film voller starker und positiver Persönlichkeiten. "Der Weg vom erzwungenen, unfreiwilligen Verstecken hin zum lauten, freudigen Sich-Zeigen ist kraftvoll. Und es ist einer, den heute viele Menschen in- und außerhalb der queeren Community stolz und selbstverständlich mitgehen", so die Franz-Grabner-Preis-Jury.

Der Dokumentarfilm kann in Österreich auf ORF ON kostenlos gestreamt werden. (cw)

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