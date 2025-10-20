Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?57283

Ehe für alle

Wegweisendes Urteil für queere Paare in Polen

Polen muss im EU-Ausland geschlossene Ehen von gleichgeschlechtlichen Paaren anerkennen, entschied am Freitag das Oberste Verwaltungsgericht in Warschau. Es folgt damit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs.


Symbolbild (Bild: jscalf01 / unsplash)

  • Heute, 16:27h 2 Min.

Warschau

Die Justiz im katholisch geprägten Polen hat eine wegweisende Entscheidung zu gleich­geschlechtlichen Ehen getroffen: Laut dem Obersten Verwaltungsgericht in Warschau muss eine Ehe zwischen homo­sexuellen Männern oder Frauen in Polen anerkannt werden, wenn sie in einem anderen EU-Mitgliedstaat geschlossen wurde. Die am Freitag ergangene Grundsatzentscheidung folgt einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom November (queer.de berichtete). Im Vorfeld war unklar gewesen, inwieweit Polen der Vorgabe folgen würde.

Im konkreten Fall ging es um zwei schwule Männer, die 2018 in Berlin geheiratet hatten. Als sie nach Polen zurückkehrten, verweigerten die Behörden unter Verweis auf die polnische Verfassung die Anerkennung ihrer Ehe.

Die Verfassung Polens definiert die Ehe als Verbindung zwischen Mann und Frau. Sie verbiete jedoch nicht die Anerkennung von Ehen, die in anderen EU-Staaten geschlossen wurden, befand nun Richter Leszek Kirnaszek. Die EU-Vorgaben garantierten das Recht auf Freizügigkeit und untersagten "Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und der sexuellen Orientierung", führte er aus.

- Werbung -
Video - Travel Well mit KLM

Applaus im Gerichtssaal

Der EuGH hatte im November entschieden, dass eine gleichgeschlechtliche Ehe, die in einem der 27 EU-Mitgliedstaaten geschlossen wird, in jedem anderen anderen Mitgliedstaat anerkannt werden muss. In der Vergangenheit lag Polen wiederholt mit Brüssel in LGBTI-Fragen über Kreuz.

Die Entscheidung des Obersten Verwaltungsgerichts wurde von Anwesenden im Gerichtssaal mit Applaus aufgenommen. Dort hatten sich Aktivist*innen und mehrere queere Paare versammelt. "Heute begehen wir einen Feiertag der Menschenrechte, eine unglaubliche, sehr notwendige Entscheidung", sagte Pawel Knut, einer der Anwälte des Paares.

In Polen gibt es nicht einmal eingetragene Partnerschaften

Den Anwälten zufolge ist jedoch unklar, ob sich die Gerichtsentscheidung auf alle im EU-Ausland geschlossenen gleichgeschlechtlichen Ehen bezieht oder nur auf solche, bei denen die Ehepartner längere Zeit in einem anderen EU-Staat gelebt haben.

Nichtregierungsorganisationen schätzen, dass bis zu 40.000 polnische Staatsbürger im Ausland gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen haben. Polen ist eines der letzten Länder in Europa, in denen es bislang keine gleichgeschlechtliche Ehen oder eingetragene Partnerschaften gibt. Ähnlich ist die Lage in Bulgarien, Rumänien und der Slowakei. (cw/AFP)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit

Warschau
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Polen
08.03.26 | Polen
Queer­feindlicher Jurist Czarnek soll Polens PiS in die Parlamentswahl führen
12.01.26 | Wegen Korruption gesucht
Polens homophober Ex-Justizminister erhält Asyl in Ungarn
30.12.25 | Gesetzentwurf eingebracht
Polens Regierung will eingetragene Partnerschaften ermöglichen
26.11.25 | Reaktionen
Queer­beauftragte begrüßt EuGH-Entscheidung zu Ehe für alle
25.11.25 | Europäischer Gerichtshof
Urteil: Polen muss in Deutschland geschlossene gleich­geschlechtliche Ehe anerkennen
20.10.25 | Lebenspartnerschaftsgesetz
Polen: Regierung will gleich­geschlechtliche Paare anerkennen, Präsident ist dagegen
-w-
Neu auf queer.de
Ehe für alle
Wegweisendes Urteil für queere Paare in Polen
Franz-Grabner-Preis
Doku "Österreich unter dem Regenbogen" ausgezeichnet
Konzentrationslager
Buchenwald-Befreiung: Hape Kerkeling spricht bei Gedenkfeier
Gastbeitrag
Digitale Räume sind für queere Jugendliche unverzichtbar
Renée Taylor wird 93 Jahre alt
"Die Nanny"-Reunion: Fran Drescher gratuliert TV-Mutter zum Geburtstag
Aufarbeitung
Missbrauch in der katholischen Kirche: Beirat für Betroffene
Zan-Report
EU: EVP blockiert Ausweitung von LGBTI-Rechten
Stellenausschreibung
Schwulen­beratung Berlin sucht Kita-Leitung