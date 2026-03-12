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Heute, 07:06h 6 Min.

Was hat eine Kindheit im Berliner Bezirk Zehlendorf mit Gerüstbau zu tun? Oder das Studium der Geologie mit Punk und Techno? Oder eine Dissertation über "Special Aspects of Planetary Age Dating on Ceres" mit Kampfsport? Und schließlich, was verbindet das Trans-Sein mit Hardcore-Musik und Nasa-Missionen? Sehr viel, denn das sind alles Stichworte  und es gäbe noch einige mehr  aus der Lebensgeschichte von Alicia Neesemann. Das auf den ersten Blick Unvereinbare ist auf das Selbstverständlichste in ihrer Biografie vereint.



Als mir ein Freund von ihr erzählte, war natürlich sofort klar: Alicia will ich kennenlernen. Denn ich war mir sicher, sie kann nur ein weiterer Beweis für meine Behauptung sein, trans und kreativ sind Synonyme, und queere Menschen sind sozusagen von Natur aus talentiert für ein selbstbestimmtes Leben. Und damit wusste ich, wen ich für meine noch junge Porträtreihe über queere Erfolgsgeschichten gewinnen wollte (bisher erschienen: Luce DeLire und Marian Hudek).



Trans Biografien verlaufen selten nach Schema F



Dass gerade trans Biografien selten nach Schema F verlaufen und sie oft lauter Umwege beschreiben, wissen wir und aus eigener Anschauung. Das heißt aber nicht, dass es darin keinen Plan gibt und mit diesem Plan treffen nicht selten, wie wir sehen werden, mit einem Mal Welten zusammen. So war und so ist das bei Alicia.



Ein Kontakt war schnell hergestellt und kennengelernt haben wir uns kürzlich, als ich Alicia ins plüschige Café Kalwil, meinem für solche Gelegenheiten gern genutzten zweiten Wohnzimmer, zu einem Gespräch einlud.

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Coming-out als trans mit 34 Jahren

Alicia ist Jahrgang 1982. Sie ist zwar in Zehlendorf aufgewachsen, was man eher mit Villen und überdurchschnittlichem Einkommen in Verbindung bringt, doch legt sie Wert auf die Feststellung, dass sie aus einfachen Verhältnissen mit einer alleinerziehenden Mutter und einem jüngeren Bruder kommt. In der Familie ging es antiautoritär zu und durch die Großmutter auch noch ziemlich musikalisch. Der Schritt von der klassischen Musik zum Hardcore-Techno gehörte also irgendwie organisch mit dazu. Alicia betont, dass für sie Bildung und Selbstbestimmung keine Angelegenheit von Privilegien gewesen sei, sondern erkämpfte Chancen, und man merkt dabei, wie stark und wichtig der familiäre Rückhalt war.



Die Erkenntnis, trans zu sein, kam relativ spät, erst 2016 gab es das Coming-out  da war sie bereits 34 Jahre alt. Doch dass etwas nicht Benennbares schon immer in ihr war, blieb als Gefühl spürbar. Und spürbar war auch, dass sie sich in ihrer Jugend eher in einer Outsider-Position befand, wie sie sagt. Vielleicht kam deshalb schon früh der Kampf- und Leistungssport hinzu und letztlich auch die berufliche Entscheidung für den Gerüstbau, was sie übrigens nie bereute. Vielleicht um das Unklare in der Männlichkeit zu klären. Wie auch immer. Andererseits erinnert sie diese Zeit als wertvolle Erfahrung.



Promotion im vergangenen Jahr



Nach dem Abitur gab es parallel zur Arbeit im Gerüstbau ein Geologie- und Paläontologie-Studium. Damit verbunden war dann der Wechsel zur wissenschaftlichen Mitarbeiterin an der FU Berlin und im letzten Jahr die Promotion. Sie ist zugleich Teil des Nasa-Discovery-Programms "Dawn"- und hat seither den Asteroiden Vesta und den Zwergplaneten Ceres fest im Blick.



Der Kampfsport ist zwar schon eine Weile in den Hintergrund getreten, aber Alicia meinte, sie habe Lust wieder in diese Richtung aktiv zu werden, nur eben noch nicht den passenden Rahmen gefunden. Die Tatsache, dass sie trans Frau ist, sieht sie dabei nicht als Problem, zumal es nicht um Wettkämpfe gehe. Über ihre Sport-Vergangenheit meinte sie: "Fast 20 Jahre lang trainierte ich in einem Umfeld, das oft als männlich dominiert und autoritär gilt. Auch wenn das auf den ersten Blick widersprüchlich zu meiner stark ausgeprägten antiautoritären Einstellung klingt, mochte ich diesen Sport sehr gerne."



"Mein Passing schützt mich"



Die Transition verschaffte ihr freilich Klarheit darüber, dass die bis dahin gelebte männliche Rolle zwar überzeugend gespielt wurde, aber am Ende nicht die richtige war. "Dass ich im Freundes- und Familienkreis auf offene Ohren stieß, ist kein Selbstläufer, aber ein Geschenk. Geholfen hat aber auch, dass ich zu meiner Familie schon immer eine sehr enge Bindung hatte." Und ebenso, dass die Mutter mit ihren Kontakten zur Schwulenszene wusste, dass das Leben in Wahrheit bunter ist als der übliche Hetero-Alltag.



Auf die Frage, ob und wie sie Transfeindlichkeit erlebt, erzählt Alicia von Vorfällen, die sie am Beginn ihrer Transition erlebte. Diskriminierungen kamen in der Regel von jungen Männern, wenn sie in kleinen Gruppen unterwegs waren. Da gab es dann Sprüche wie "scheiß Schwuchteln" und höhnisches Gelächter. "Heute erlebe ich diese offene Gewalt nicht mehr. Mein Passing schützt mich." Sie werde als Frau mittleren Alters wahrgenommen und die breiteren Schultern wahrscheinlich als zu viele "Überstunden beim Sport" gedeutet.



Sorge über Gesetze gegen trans Rechte



Wichtig ist ihr dabei: "Das Privileg der Unsichtbarkeit macht mich nicht blind für die systematische Hetze, die gerade stattfindet." Mit diesem bewundernswert reflektierten Bewusstsein weiß Alicia genau, woher die Dämonisierung und Entmenschlichung von trans Personen kommt und warum sie geschieht. Mit Blick Richtung USA: Das Ergebnis sind dort "über 700 sogenannte Anti-Trans-Bills, also Gesetze gegen trans Rechte in den letzten zehn Jahren seit der ersten Amtszeit Donald Trumps. Ein Muster, das sich weltweit wiederholt".



Dass Alisia hin und wieder in Clubs im Spektrum von Hardcore und Speedcore auflegt und Teil der Subkultur ist, hat wohl mit ihrem Onkel zu tun, der aus der Punk- und Hausbesetzer-Szene kommt und sehr inspirierend wirkte, wie sie sagt. Alisia hat noch die Anfänge der Loveparade miterlebt, aber leider auch deren Kommerzialisierung. Weshalb sie ziemlich schnell die Seite wechselte und sich der Fuckparade anschloss, die sich politisch klarer positioniert.

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Kein Zusammentreffen von Extremen

Ich glaube, nur von außen betrachtet, kommen uns Alicias Aktivitäten wie das Zusammentreffen von Extremen vor. Für sie selbst, so mein Eindruck, fühlt sich das gar nicht so an. Im Gegenteil. In jungen Jahren sei sie zwar kurz durchs Leben geschlittert, wie sie an einer Stelle meinte, und wusste nicht, was für sie das Richtige sei. Aber tief innen drin, hat sie wohl so eine Art Leitsystem.



Und was die Lebensplanung angeht, in der das Thema trans nicht unbedingt bei allen gleich am Anfang steht, ist es überhaupt wichtig, dass uns irgendwann ein Licht aufgeht. An dieser Stelle kommt mir der wunderbare Song von Barbara Cook in den Sinn: "It's not where you start, it's where you finish / It's not how you go, it's how you land." Wer wüsste nicht als trans Person, wie wahr und immer wieder aktuell das klingt?!



"Ich erwarte keine Sonderbehandlung"



Zum Schluss wollte ich von Alicia noch wissen, wie sie über das Selbstbestimmungsgesetz und das hysterische Drumherum denkt, das Rechtsextreme zusammen mit genderkritischen Feministinnen veranstalten. Es sei ein wichtiger Schritt, betont aber, dass es eben nur ein Schritt sei: "Weniger Bürokratie, keine finanzielle Belastung, keine erniedrigenden Gutachten und Fremdbestimmung. Nicht mehr, nicht weniger." Die Panikmache zeige aber, dass hier nicht zuletzt die Politik gefordert ist, klarer zu kommunizieren und sich nicht noch daran beteiligt, Ängste zu schüren.



Deshalb beantwortete Alicia die Frage, was sie sich von der Politik wünschen würde in Sachen trans Rechte, so: "Das sie endlich aufhört, uns als Spielball für Stimmungsmache und für Ablenkungsmanöver zu missbrauchen. Ich erwarte keine Sonderbehandlung, sondern Ehrlichkeit, Integrität und Entscheidungen, die sich am wissenschaftlichen Konsens orientieren."



Ich denke, da gehen wir alle mit.