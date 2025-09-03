"Harry Potter"-Serie: John Lithgow wäre fast ausgestiegen



John Lithgow wird zu Fan-Liebling Albus Dumbledore (Bild: IMAGO / SOPA Images)

Heute, 08:01h 2 Min.

John Lithgow (80) dachte ans Aufhören: Wegen transfeindlicher Äußerungen von "Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling (60) erwog der Schauspieler, seine Rolle als Albus Dumbledore in der neuen "Harry Potter"-Serie von HBO niederzulegen. Das verriet er der "New York Times".



Nachdem seine Besetzung als Hogwarts-Schulleiter bekannt gegeben worden war, schlug Lithgow eine Menge Kritik entgegen  weil er für ein Projekt arbeitet, das die Werke der Autorin neu adaptiert. Rowling sorgt seit Jahren mit transfeindlichen Aussagen für Empörung. Laut dem Bericht wurde Lithgow von der heftigen Online-Reaktion regelrecht "getroffen"  und zog ernsthaft in Betracht, die Produktion zu verlassen.

Lithgow teilt Rowlings Ansichten nicht

Letztlich blieb er jedoch an Bord. In seinem Gespräch mit der "New York Times" machte Lithgow aber deutlich, dass er Rowlings Ansichten zu trans Themen nicht teile. Gleichzeitig verteidigte er die "Harry Potter"-Bücher selbst: Sie stünden "eindeutig auf der Seite der Engel, gegen Intoleranz und Bigotterie", wird er zitiert. Dass das Thema damit erledigt ist, glaubt Lithgow allerdings nicht. Er räumte offen ein, dass die Frage nach Rowling ihn "in jedem Interview, das ich für den Rest meines Lebens geben werde", begleiten wird.



Lithgow ist dabei nicht der Einzige im Cast, der auf Distanz zu Rowlings Transfeindlichkeit geht. Auch Paapa Essiedu (35), der in der Serie Severus Snape verkörpert, hat sich öffentlich positioniert: Er gehörte laut "Variety" zu Hunderten von Filmschaffenden, die einen offenen Brief unterzeichneten, der britische TV-Kanäle und Institutionen auffordert, die Rechte von trans Menschen aktiv zu schützen.

"Harry Potter"-Serie soll 2027 erscheinen

Die erste Staffel des Serien-Großprojekts von HBO soll Anfang 2027 veröffentlicht werden. Die Hauptrolle des jungen Zauberers Harry übernimmt Dominic McLaughlin, der damit in die Fußstapfen von Daniel Radcliffe (36) tritt. Nick Frost (53) verkörpert Fan-Liebling Hagrid. (cw/spot)