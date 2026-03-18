Gefährlich nah an der Kitsch-Klippe: "Baumgeflüster" im ZDF

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Heute, 09:31h 4 Min.

Seit 2009 vermarktet das ZDF seine Romantik-Werke mit dem Etikett "Herzkino". Rosemarie Pilcher und Inga Lindström hatten schon so manche queere Beziehungen thematisiert. Vom schwulen Kicker in "Die Braut meines Bruders" bis zur lesbischen Lovestory "Einfach nur Liebe" zum 100. Jubiläum. Nun ruft der Wald für eine neue starbesetzte queere RomCom mit Hindernissen.



"Große Gefühle, kleine Lügen und die Suche nach Mut", schmachtet der ZDF-Pressetext zur jüngsten "Herzkino"-Romanze "Baumgeflüster". Die schlichte Story geht so: Forstwirt Yascha Krüger (Linus Schütz) wird von seiner Chefin in den Freisinger Forst beordert. Dort soll er den erkrankten Kollegen vertreten sowie einen Privatwald ankaufen, um ein Naturschutzgebiet einzurichten.

Waldbesitzer steht auf schüchternen Förster

Fotograf Mats Stein (Aaron Friesz) hat das Wäldchen geerbt und keine Lust, es zu verkaufen. Umso mehr Lust hat er auf den schüchternen Förster. Der genießt den heftigen Flirt, sind die jüngsten Speed-Dating-Versuche des Singles doch allesamt kläglich gescheitert. Nur seine wahre Identität will er seinem neuen Lover lieber noch nicht preisgeben. Was alsbald zu allerlei Verwicklungen führt. Der unerwartete Besuch von Mutti im Forsthaus macht die Lage nicht leichter. Zu allem Überfluss muss auch noch sein bester Freund Holger (Robert Stadlober) getröstet werden, dessen langjähriger Partner Mirko (Jochen Schropp) ihn vor seinen Eltern versteckt.



Klingt nach RomCom von der Stange? Das Drehbuch-Duo Claudia Matschulla und Arnd Mayer hat sich neben einem Dortmunder "Tatort" bislang auf Weihnachtsware spezialisiert und ein halbes Dutzend Werke zur Bescherung geschrieben. Wie im Lametta-Genre üblich, knirscht es auch in dieser schwulen Lovestory kräftig im Klischee-Gebälk, die stereotyp gezeichneten Figuren geraten gefährlich nah an die Kitsch-Klippen. Wer Eskapismus mag, wird freilich ordentlich bedient.



Nach 30 Minuten kommt es zum ersten Kuss



Der Auftakt gerät überaus gelungen. Forstwirt Yascha versucht beim Speed-Dating verzweifelt sein Flirt-Glück. Die erste Begegnung läuft so: "Du bist schon eher der Typ Kuscheln? Übernachten und dann gemeinsam Frühstücken?"  "Ja, total!"  "Sorry!." Beim nächsten Mann wird es wenig besser. "Das bist nicht du?", fragt Yascha und vergleicht das Handy-Bild mit dem Mann am Tresen  "Doch, vor 20 Jahren!" bekommt er zur Antwort.



Die Floristen Mirko (Jochen Schropp, l.) und Holger (Robert Stadlober) machen ihrem Freund Yascha vor wie er zukünftig erfolgreicher flirten soll (Bild: ZDF / Susanne Bernhard)

Doch wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt in der Lichtung ein Liebes-Lichtlein daher. Mats heißt der Mann, und Yascha kann sein Glück kaum glauben. Dass er ihm eigentlich seinen Wald abschwatzen soll, hält er lieber noch ebenso geheim wie seine wahre Identität. Als er dem Flirt später zufällig im Wald begegnet, zieht er schleunigst seine Försteruniform aus, um nicht aufzufliegen. Wenn man schon mal nackt ist, kann man auch gleich im See baden. Wenn man schon mal zusammen am Steg liegt, kann man sich auch gleich anfassen. Nach 30 Minuten Filmzeit schließlich der erste Kuss.



Zurück im Forsthaus geht es weniger harmonisch zu. Ein mürrischer Arbeiter sorgt für miese Stimmung. Zum Glück findet er Gefallen an der überraschend angereisten Mama von Yascha. Dessen bester Freund Holger taucht gleichfalls auf und benötigt Zuspruch, weil sein langjähriger Partner gerade zum Ex geworden ist.

Die Chemie zwischen Friesz und Schütz stimmt

Zugegeben, ein eher läppischer Plot, der ziemlich konventionell gestrickt daherkommt. Als heiteres Homo-Entertainment aber allemal hübsch anzusehen. "Crazy"- und "Sommersturm"-Star Robert Stadlober gibt als Florist mit Liebeskummer dem Affen reichlich Zucker und hat sichtlich Spaß an dieser Nummer. Jochen Schropp als dessen Partner hat derweil nur einen kleinen Auftritt. Der Wiener Aaron Friesz, zuletzt in "Franz K." zu sehen, überzeugt mit Charme und lässiger Leinwandpräsenz als Objekt der Begierde. Zwischen ihm und seinem Schwarm Linus Schütz stimmt die Chemie spürbar. Der ActOut-Unterzeichner hat bereits "Herzkino"-Erfahrung: Er spielte vor acht Jahren in "Inga Lindström: Die Braut vom Götakanal" mit.



Regie führte übrigens Dirk Kummer , der im queeren DDR-Drama "Coming Out" (1989) den Matthias spielte. Die Premiere fand am Tag des Mauerfalls statt. Mittlerweile steht der 59-Jährige oft hinter der Kamera.



"Baumgeflüster" wird am Sonntag, den 29. März um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. In der ZDF-Mediathek kann der Film bereits ab Samstag, den 21. März um 10 Uhr gestreamt werden.

Infos zum Film



Baumgeflüster. Romantische Komödie. Deutschland 2026. Regie: Dirk Kummer. Cast: Linus Schütz, Aaron Friesz, Robert Stadlober, Inka Friedrich, Thomas Loibl, Henriette Richter-Röhl, Jochen Schropp, Laila Padotzke, Salif Dekamo, Hansi Kraus, Sidonie von Krosigk, Luise Kinseher, Wigald Boning, Hayal Kaya, Valentin Wessely, Matthias Freihof, Sandro Weinzierl. Laufzeit: 89 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. Ab Samstag, 21. März 2026, 10 Uhr, ein Jahr lang in der Baumgeflüster. Romantische Komödie. Deutschland 2026. Regie: Dirk Kummer. Cast: Linus Schütz, Aaron Friesz, Robert Stadlober, Inka Friedrich, Thomas Loibl, Henriette Richter-Röhl, Jochen Schropp, Laila Padotzke, Salif Dekamo, Hansi Kraus, Sidonie von Krosigk, Luise Kinseher, Wigald Boning, Hayal Kaya, Valentin Wessely, Matthias Freihof, Sandro Weinzierl. Laufzeit: 89 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. Ab Samstag, 21. März 2026, 10 Uhr, ein Jahr lang in der ZDF-Mediathek streamen. TV-Ausstrahlung am Sonntag, 29. März 2026, 20:15 Uhr