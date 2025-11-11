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Heute, 11:59h 6 Min.

Deutschlands Bühnen haben ein neues Musical: "Die Cher Show  Das offizielle Musical von und über Cher" landete gerade in Berlin im BlueMax Theater, um das Publikum durch das Leben und die Hits der Pop-Ikone zu leiten und zu verführen. Dass direkt im Titel zweimal "Cher" vorkommt, ist dabei bezeichnend. Denn bei einer Sache ist sich die Musical-Inszenierung ganz sicher: Niemand ist größer als Cher!



Cher mal drei mal hundert



Freitagabend in Berlin. Am Marlene-Dietrich-Platz läuft noch allerhand eifriges Shopping-Volk herum, als der Einlass zur Premiere der Cher-Show beginnt. Die Türen zum Saal sind noch geschlossen, die Bar ist offen. Verhalten werden überall Sektgläser geleert und eher trocken aussehende Brezeln gemampft, bis endlich die Saaltüren aufschwingen. Das Publikum wirkt noch etwa angespannt und leise. Getränke dürfen nicht mitgenommen werden. Alle Gläser nochmal schnell hoch, und der Strom ins Auditorium beginnt.



Gleich dreimal springt die Showlegende auf die Bühne (Bild: Nico Moser)

Die Bühne, obwohl noch leer: Cher! Nichts als Cher. Von rechts nach links, von oben nach unten über Wand und Bühnenboden und Decke, immer wieder der Name der Frau, für die alle hier sind. Da wird man fast schwindlig. Doch bevor sich Blick und Bewusstsein in dem Cher-Schriftzug-Sturm verlieren können, reißt die Ansage zurück in die Realität: Bitte die Handys ausschalten. Einfach den Moment, die Show genießen, bitte nichts filmen. Außer das große Finale, da darf fotografiert, gefilmt und (Achtung) gestreamt werden! Bis dahin: Enjoy and try to believe in Life after Love.



Der discoflimmernde Schatten von Chers gigantischer Tanz-Hymne schwebt von Beginn an über dem ganzen Abend. Doch dazu später mehr. Erstmal: Vorhang auf und  Cher! Und Cher! Und Cher! Gleich dreimal springt die Showlegende auf die Bühne. Das Musical macht Cher so überlebensgroß, dass sie nicht von einer Person allein gespielt werden kann. Die drei Gesichter auf dem Plakat waren nicht gelogen. Und: Cher liebt Matrosen. So springt eine Gruppe adretter Tänzer in Leder-Seemanns-Montur um sie herum. Doch wer braucht die Männer? Jetzt übernehmen die Ladys. Und peng! Eine Gruppe Tänzerinnen in derselben Ledermontur springt hervor und verscheucht die Boys von der Bühne. Ein verhalten feministischer Abend ist ausgerufen.

Die Zeit zurückdrehen

Laut ballern die ersten Töne von "If I Could Turn Back Time" aus den Lautsprechern. Eine Welle der Erleichterung scheint durch das Publikum zu gehen, die sich in sofortiges, sehr bereitwilliges und größtenteils sogar den Takt einhaltendes Klatschen bricht. Und dann wird tatsächlich die Zeit zurückgedreht  dass es wörtlich heißt "jetzt wird die Zeit back geturned" ist eher cringe  und es geht in Chers Kindheit.



Der Abend tanzt und singt chronologisch das Leben der ewig nicht alternden Sängerin durch. Die drei Cher-Schauspielerinnen stellen drei Lebensabschnitte dar. Pamina Lenn als "Babe" ist Cher in den 1950er und 1960er Jahren. Hannah Lese als "Lady" ist Cher in den 1970ern. Und Sophie Berne als "Star" ist schließlich Cher in den 1980ern und 1990er Jahren. Von der Mutter Jackie, die ihrer kleinen Cherlin einbläut, dass sie keine Außenseiterin, sondern etwas ganz Besonderes ist, über die lebensbestimmende Beziehung zu Sonny Bono, das Auf und Ab der Karriere in Musik, Show, Fernsehen, Film und Theater bis zum nagenden Altern. Das einzig wirklich Störende ist, dass eine der drei Hauptdarstellerinnen immer wieder in eine knapp über der Albernheitsgrenze gelegene, karikaturhafte Imitation von Cher rutscht. Zu viel die Stimme hohl in den Rachen gepresst, zu hohl  wie man die schlechten Cher-Darstellungen eben kennt. Zum Glück macht sie es nicht immer. Und zum Glück sind die anderen beiden hervorragend.



Vorstellungen von "Die Cher Show" gibt es noch bis zum 26. April 2026 (Bild: Nico Moser)

Angenehm kurzweilig hüpft die Show durch das sehr lange Bühnenleben der Musikerin  Chers musikalische Karriere begann 1962 vor über 60 Jahren! Legt mal einen Stopp ein bei Sonny und Cher, die vor ihrem Durchbruch mit "I Got You Babe" kein Geld haben, mal bei Cher und Rob, dem Liebhaber, der als nicht prominenter Bäcker nicht mit den Paparazzi zurechtkommt. Dazwischen immer wieder alle Hits, wie zu erwarten ist. Manche original fast wie vom Band, andere in tollen Interpretationen. "Bang Bang (My Baby Shot Me down)" kommt als wild-wütende Rock-Oper daher. Die Live-Band liefert einen wirklich guten Klang ab! Ein kurzer Teaser nochmal zu "Believe", diesmal als Tri-Gespräch zwischen den drei Cher-Versionen, die sich nicht sicher sind, ob sie die Männer denn jetzt wollen oder nicht.

Huch, eine Pause

Etwas unnatürlich ploppt plötzlich eine Pause ins Stück. Schnell raus, die Bar hat offen, dann eben noch einen Aperol, ja warum denn auch nicht. Doch Eile ist geboten, die Schlange ist viel zu lang, da ertönt schon die Pausenglocke, die genau wie in der Schule klingt. Die Getränke werden extra schnell reingestellt. Doch die Druckbetankung scheint zu wirken. Die Witze, die in der ersten Hälfte vor allem Lacher auf der Bühne ausgelöst hatten  Chers und Sonnys Comedy-Routine wird von den beiden am meisten belacht -, ernten jetzt auch laute Lacher aus dem Publikum.



Ein Glanzlicht des Abends sind die Kostüme. Cher, die in Regenbogen-Pailletten-Hosenanzug tanzt, im Cowgirl-Jeans-Dress mit Fringe und Fransen bis zum Boden, Lederjacken, Strapsen, Stiefel, Glitzer, Federn, Strass, Nieten. Alles da, und in schnellen Kostümwechseln spult es über die Bühne. Im Gegensatz dazu wirken die Hintergrund-Tänzerinnen im immer gleichen Leder-Outfit vom Anfang fast austauschbar, obwohl sie sich von der Matrosenkappe, über den Cowboyhut und bis zur Lederhaube durch die ganze Hutablage tanzen. Sie spielen aber, so scheint es, um ihr Leben. Als der Musikvideodreh zu "We All Sleep Alone" auf der Bühne nachgestellt wird, arbeitet sich jemand im Hintergrund so exaltiert am Fächer ab, als ruhe der gesamte Erfolg des Abends aus diesen kleinen Luftverwirbelungen. Herrlich!



| Direktlink | Offizieller Trailer zur Show

Zu viel am Abend: fucking. Nicht der Akt natürlich. Die ganze Show bleibt sehr anständig. Im Bett haben alle noch Kleidung an. Das ursprünglich am Broadway entstandene und auf Deutsch adaptierte Musical bleibt sehr amerikanisch bei seinem Sprachregister. "Fuck" als böses Wort, das ist ein so langweiliges, prüde-amerikanisches Thema, dass es wirklich nur europäisches Gähnen hervorruft. Auch langweilig: ein Duett zwischen Chers Lovern. Cher: "Wenn es eins gibt, wovon ich genug habe, dann sind es Kerle, die denken, sie hätten das Recht, zu entscheiden, wer die Frau bekommt." Und sie geht von der Bühne, die Männer singen. Leider hat sie recht. Die Kerle und das Duett hätte es nicht gebraucht. Der feministische Arschtritt wäre besser gewesen. Cher verweigert den beiden einfach das Duett. Naja, you can't have it all.



Und dann: Megamix



Am Ende ist "Die Cher Show  Das offizielle Musical von und über Cher" ganz viel Cher, aber auch ganz viel Fan-Service. Zum Schluss, Cher sinniert darüber, wie sie Ende der 1990er Jahre nochmal das Comeback schaffen kann. Wie sie nicht nur die alte Diva, die alte Legende bleibt. Da springt nochmal Mama Jackie auf die Bühne, drückt der Tochter eine kleine Fernbedienung in die Hand und meint: "Hier, versuch das mal, das heißt Autotune. Aber ich nenne es: Mama bekommt ein neues Haus in Malibu." Das Publikum lacht. Cher stimmt zwei Töne "Believe" an, das Publikum johlt. Und dann beginnt der Megamix des Finales. Nochmal ganz viel Glitter und Federn. Es reißt die Menschen von den Sitzen. Klatschen, Mitsingen, Stimmung. Der letzte Ton verklingt, der Saal ist auf den Beinen und applaudiert.



Vorstellungen von "Die Cher Show  Das offizielle Musical von und über Cher" gibt es noch bis zum 26. April 2026 im Berliner BlueMax Theater.