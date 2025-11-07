Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?57291

Vor dem Start im April

Streit um "Michael"-Biopic: Anwalt schießt gegen Paris Jackson

Viele Fans von Michael Jackson warten gespannt auf das Biopic, das im April in die deutschen Kinos kommt. Im Vorfeld hat jedoch die Tochter des King of Pop heftige Kritik geübt. Darauf hat nun ein Anwalt reagiert.


Paris Jackson befürchtet, dass die Nachlassverwalter mit dem Biopic Millionen US-Dollar in den Sand setzen (Bild: LucaFazPhoto / wikipedia)
  • Heute, 14:31h 3 Min.

Michael Jacksons (1958-2009) Nachlassverwaltung hat Paris Jacksons (27) Kritik an dem kommenden Biopic "Michael" zurückgewiesen. Die Tochter des unvergessenen King of Pop hatte die beiden Nachlassverwalter John Branca und John McClain scharf angegriffen und dabei auch einige Produktionsentscheidungen im Zusammenhang mit dem Film kritisiert. Ein Anwalt nannte diese Vorwürfe nun "Unsinn".

"Zu null Prozent beteiligt"

Paris Jackson führt schon länger einen erbitterten Rechtsstreit gegen die Nachlassverwalter ihres Vaters, denen sie Misswirtschaft, mangelnde Transparenz und unproduktive Investitionen vorwirft. Trotz eines herben Rückschlags Ende 2025, bei dem ein Richter Teile der Klage abwies, will sie das Verfahren fortsetzen.

Zudem übte sie mehrfach Kritik an dem bald erscheinenden Biopic, bemängelte etwa Brancas fehlende Erfahrung in der Filmproduktion und behauptete, er habe seine Position als ausführender Produzent genutzt, um den Schauspieler Miles Teller (39) zu gewinnen, der im Film ihn selbst verkörpert. Sie befürchtete eine verpfuschte und viel zu kostspielige Produktion und betonte auf ihrem Instagram-Account, dass sie "zu null Prozent beteiligt" war.

Kein Kinofilm wäre "unverantwortlich"

Der Anwalt von Branca und McClain weist diese Behauptungen gegenüber "TMZ" entschieden zurück. Die Jackson-Tochter und ihre Berater*innen wollten wohl "Medienspiele spielen, indem sie reißerische, aber falsche Anschuldigungen erheben". So sei auch die Behauptung, Branca habe keine Produktionserfahrung, "Unsinn" und ignoriere die Tatsache, dass die Nachlassverwalter bereits mehrere Projekte mit und über Michael Jackson realisiert hätten. Es wäre "unverantwortlich, die Realisierung eines großen Kinofilms über Michael Jacksons Leben nicht in Erwägung zu ziehen".

Zudem profitiere Paris Jackson finanziell von dem Einsatz seiner Mandaten. Sie habe demzufolge bereits Leistungen im Wert von rund 65 Millionen Dollar erhalten und "wird voraussichtlich noch Hunderte von Millionen erben". Er unterstrich die Verdienste der Nachlassverwalter, die das Erbe in ein Unternehmen verwandelt hätten, das Milliardenumsätze generiere.

"Michael" erscheint im April

Das Biopic "Michael" erzählt die Geschichte des King of Pop von der Entdeckung seines Talents bis hin zu seinem Aufstieg zum größten Entertainer der Welt. Das Publikum soll einen bislang ungekannten Blick auf die Pop-Ikone erhalten. Neffe Jaafar Jackson (29) hat die Hauptrolle übernommen. Nia Long verkörpert Mutter Katherine Jackson, der zweifach oscarnominierte Colman Domingo spielt Vater Joe Jackson. Laura Harrier ist als Suzanne de Passe zu sehen, Miles Teller übernimmt die Rolle von John Branca. Den jungen Michael verkörpert Juliano Valdi. Der Film startet am 23. April in den deutschen Kinos. (cw/spot)

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Queere TV-Tipps
  • TV-Teaserbild21:50h, ZDFneo:
    Besser geht's nicht
    Der Menschenfeind Melvin lebt zurückgezogen in New York, doch sein Leben erfährt eine Wendung, als er eines Tages von seinem schwulen Nachbarn gebeten wird auf dessen Brüsseler Affenpinscher aufzupassen.
    Spielfilm, USA 1997
  • 7 weitere TV-Tipps »
Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Michael Jackson
01.03.26 | Klage gegen seinen Nachlass
Michael Jackson: Enge Freund*­innen erheben schwere Missbrauchsvorwürfe
11.02.26 | Video des Tages
Biopic "Michael": Jaafar Jackson musste sich die Rolle verdienen
24.01.26 | Kino
Michael-Jackson-Film soll Weltpremiere in Berlin feiern
28.11.25 | Hamburg
Michael-Jackson-Musical feiert 1. Geburtstag
11.11.25 | Dank Halloween und Biopic
"Thriller" wieder in den Top Ten: Michael Jackson schreibt Geschichte
07.11.25 | Video des Tages
Biopic über Michael Jackson: Erster Trailer online!
-w-
Neu auf queer.de
"Evil Gay"
Offen schwuler Wrestler schreibt WWE-Geschichte
Vor dem Start im April
Streit um "Michael"-Biopic: Anwalt schießt gegen Paris Jackson
Bild des Tages
Dein Foto für queere Menschen in Ghana
Musicaltipp
Niemand ist größer als Cher!
Gänsehautmomente und Lachkrämpfe
"Let's Dance": Ross Antony kommen die Tränen
Heiteres Homo-Entertainment
Gefährlich nah an der Kitsch-Klippe: "Baumgeflüster" im ZDF
Video des Tages
Bestandsaufnahme einer Langzeitbeziehung
Gewinnspiel
Verrat der Schwäne