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"Evil Gay"

Offen schwuler Wrestler schreibt WWE-Geschichte

Der unter dem Ringnamen "Evil Gay" auftretende US-Wrestling-Profi Aaron Rourke sicherte sich als erster offen schwuler Einzelchampion einen Titel bei der World Wrestling Entertainment.


Aaron Rourke (Bild: WWE)
  • Heute, 14:47h 2 Min.

Der US-amerikanische Wrestler Aaron Rourke hat mit einem historischen Titelgewinn für Aufsehen in der Wrestling-Szene gesorgt. Der unter dem Ringnamen "Evil Gay" auftretende Profi sicherte sich als erster offen schwuler Einzelchampion einen Titel bei der World Wrestling Entertainment (WWE).

Rourke gewann den Titel am 18. März in der Show "WWE Evolve", einem Nachwuchsformat der Liga, durch einen Sieg gegen Jackson Drake. Mit dem Erfolg holte er die Evolve-Meisterschaft und setzte zugleich ein Zeichen für mehr Sichtbarkeit von queeren Athlet*innen im Wrestling.

Der 30-Jährige gehört seit Ende 2024 zum WWE-Förderprogramm "Independent Development" und war dort der erste offen homosexuelle Wrestler. Bereits zuvor hatte er sich auf der Independent-Szene unter seinem provokanten Ringnamen einen Namen gemacht.

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Sein Titelgewinn gilt als Meilenstein: Zwar hatten mit Darren Young und Pat Patterson bereits queere Athleten Titel in der WWE gewonnen, doch Rourke ist der erste offen schwule Kämpfer, der einen Einzeltitel erringen konnte.

Evolve-Show gilt als Sprungbrett für größere WWE-Formate

Nach dem Kampf zeigte sich Rourke emotional und sprach von einem langen und schwierigen Weg. In sozialen Medien dankte er Unterstützer*innen und bezeichnete den Triumph als "erst den Anfang".

Der Titelgewinn könnte für Rourke zugleich sportlich den nächsten Schritt bedeuten: Die Evolve-Show gilt als Sprungbrett für größere WWE-Formate wie NXT. Branchenbeobachter*innen rechnen daher mit weiterem Aufstieg des Wrestlers. (cw)

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