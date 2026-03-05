"MEGA EASTER GAYWERK" Ostersonntag im MS Connexion Complex Mannheim

Heute, 05:50h 1 Min.



Das Plakat zum Party-Event

Glitzer, Beats und grenzenlose Freiheit: Am Ostersonntag verwandelt sich der MS Connexion Complex in Mannheim wieder in den Hotspot der Community. Ab 22 Uhr lädt das legendäre "MEGA EASTER GAYWERK" zu einer Nacht, die Vielfalt und Lebensfreude zelebriert.



Auf gleich vier Dancefloors bleibt kein Musikwunsch offen: Pop & Charts, Techno & Techhouse, Hard & Industrial Techno sowie Gay Classics & Trash aus den 80ern, 90ern und 2000ern sorgen für ausgelassene Stimmung. Wer eine kurze Verschnaufpause braucht oder in Flirtlaune ist, trifft sich im großzügigen Außenbereich zum entspannten Austausch.



Seit über 40 Jahren ist das "GAYWERK" eine feste Institution und zählt heute zu den größten queeren Mega-Events Europas. Mit seinem Mix aus erstklassigem Sound, diskreten Playrooms und spektakulären Überraschungen zieht es jedes Jahr Gäste aus dem gesamten Kontinent in die Quadratestadt.



Tickets sind im Vorverkauf auf www.gaywerk.de oder an der Abendkasse erhältlich. (cw)