Wie Männer in Frauenrollen zu Stars werden

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Heute, 06:46h 5 Min.

Kabuki ist eine Form von Theater, die sich einem westlichen Publikum nicht leicht erschließt: Extrem künstlich und hoch ritualisiert erzählt es langfädig aus längst vergangenen Zeiten  für viele dürfte das nach wenigen Minuten wohl einfach nur sehr langweilig sein. Es ist deshalb durchaus beachtlich, dass es "Kokuho" gelingt, Kabuki emotional aufzuladen und so auch nicht-japanischen Zuschauer*innen zugänglich zu machen, dank des Auf und Abs der Schicksale seiner Darsteller, die eng verwoben sind mit dieser in Japan bis heute zelebrierten Bühnenkunst aus dem frühen 17. Jahrhundert.



Mit Einnahmen von umgerechnet fast 130 Millionen Dollar schaffte es das dreistündige Kabuki-Epos 2025 auf den zweiten Platz der japanischen Kino-Charts, geschlagen nur von einem Animationsfilm über Dämonenjägerinnen. "Kokuho" stand außerdem auf der Shortlist bei den Oscars für den Besten Internationalen Film, bekam aber am Ende dann nur eine Nominierung für Make-up und Hairstyling (gewonnen hat schließlich "Frankenstein").

Auf Frauenrollen spezialisierte Männer



Poster zum Film: "Kokuho  Meister des Kabuki" startet am 26. März 2026 bundesweit im Kino

Zu den Eigenheiten des Kabuki gehört, dass sämtliche Rollen von Männern gespielt werden  das Frauenverbot ist zwar mittlerweile aufgehoben, doch sind Darstellerinnen bis heute eine Rarität. Stattdessen verkörpern so genannte Onnagata die weiblichen Rollen, extra darauf spezialisierte Männer. Einige dieser Onnagata wurden zu regelrechten Stars, und von eben diesen erzählt "Kokuho". Was wörtlich übersetzt übrigens "Nationalschatz" bedeutet, eine Bezeichnung höchster Wertschätzung für Kulturgüter oder Schauspieler*­innen.



Ein solcher Kabuki-Kokuho ist Hanai Hanjiro (Ken Watanabe), als er 1964 als Gast eines lokalen Mafiabosses in Nagasaki ein Kabuki-Amateurtheater präsentiert bekommt. Auf der Bühne brilliert Kikuo (Sōya Kurokawa), der 16-jährige Sohn des Gangsters, in einer Frauenrolle. Hanjiro sieht sofort dessen Potenzial und rettet ihm noch am gleichen Abend das Leben, denn kurz nach der Aufführung attackiert eine rivalisierende Bande das Lokal und ermordet Kikuos Vater.



Hanjiro nimmt den talentierten Jungen unter seine Fittiche und bringt ihn in seine Kabuki-Schule nach Osaka, in der auch sein eigener, etwa gleichaltriger Sohn Shunsuke (Keitatsu Koshiyama) mit eiserner Hand ausgebildet wird. Beide Jungen trainieren als Onnagata, also spezialisiert auf Frauenrollen. Die Teenager werden rasch Freunde, sind aber unweigerlich auch Rivalen  nicht nur für Rollen, sondern auch um die Gunst Hanjiros.



"Kokuho  Meister des Kabuki" gehört zu den erfolgreichsten japanischen Spielfilmen aller Zeiten (Bild: Shuichi Yoshida / ASP)

Zwei Schicksale über 50 Jahre hinweg



Nach einem Zeitsprung von fast zehn Jahren bekommen Kikuo (Ryo Yoshizawa) und Shunsuke (Ryusei Yokohama) die Chance, gemeinsam als Onnagata in Hanjiros renommiertem Kabuki-Theater aufzutreten und machen dies derart überzeugend, dass sie prompt zu einer kleinen Sensation werden. Doch als Hanjiro nach einem Unfall ausfällt und Kikuo statt seines Sohns dazu bestimmt, an seiner Stelle aufzutreten, bekommt die enge Verbindung zwischen den beiden jungen Männern einen Riss, der sich so rasch nicht wieder kitten lässt.



Der Film zeichnet das Auf und Ab ihrer ungewöhnlichen Beziehung über 50 Jahre nach, mal hat der eine die Nase vorn, mal der andere  mehr und mehr gleicht ihr Schicksal einer jener tragisch-melancholischen Kabuki-Geschichten, die sie auf der Bühne darstellen. Und wie spannend hätte es sein können, wenn zwischen den beiden gar noch mehr bestehen würde, eine heimliche Liebesbeziehung oder auch nur eine einseitige.

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Queere Elemente fehlen weitgehend

Aber nichts dergleichen passiert. Die beiden Männer haben Beziehungen zu Frauen, zeugen sogar beide ein Kind  obwohl ihnen eigentlich nur eines wichtig ist: die Bühne und ihr Ruhm. Dafür opfern sie so ziemlich alles andere im Leben. Frauen spielen entsprechend praktisch keine Rolle im Film, von der Kabuki-Bühne abgesehen. Aus queerer Perspektive ist es insbesondere enttäuschend, dass die beiden sich noch nicht mal hinterfragen, was es damit auf sich hat, dass sie auf der Bühne jeden Abend Frauen verkörpern oder was es dafür konkret braucht. Zumindest in der Teenagerphase, zu Beginn dieser Ausbildung, würde man eine solche Auseinandersetzung erwarten. Aber weder sie noch sonst wer scheint sich zu wundern, weshalb sie sich dazu hingezogen fühlen und was dies bedeuten könnte.



Irgendwer hat Kabuki sogar mal als die älteste Drag-Show der Welt bezeichnet  das Potenzial für queere Aspekte wäre also enorm, doch nichts davon findet seinen Weg in den Film. Eine einzige kurze Szene in der zweiten Hälfte deutet immerhin an, dass der Geschlechtertausch auf der Bühne doch nicht immer ganz harmlos ist: Kikuo muss eine Zeit lang unten durch und tritt mangels besserer Angebote sogar an Firmenfesten auf. Und bei einem dieser Auftritte hält ein Mann aus dem Publikum ihn für eine echte Frau und ist sofort interessiert. Doch als er dann mit zwei Kollegen nach der Aufführung in der Umkleidekabine vorbeikommt und die Wahrheit entdeckt, endet das mit einer heftigen Tracht Prügel für Kikuo.



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Die Darsteller trainierten eineinhalb Jahre



Obwohl "Kokuho" in queerer Hinsicht enttäuscht und sich die Geschichte sicherlich auch ein wenig kürzer hätte erzählen lassen, bewegen das Schicksal und die ungewöhnlichen Leben dieser beiden Männer in der Kabuki-Welt. Umso mehr, wenn bei ihrem letzten gemeinsamen Auftritt ihre eigenen Leben mit denen ihrer Figuren (ein tragisches Liebespaar) in gewisser Weise verschmelzen. Dennoch bleibt vieles zwischen den beiden  und auch anderen Figuren  den ganzen Film hindurch unausgesprochen und kann nur vermutet oder erahnt werden. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Verfilmung auf einem Roman basiert, der wohl Material für einige weitere Stunden hergegeben hätte, sich bei queeren Aspekten aber offenbar ebenfalls zurückhält.



Die drei Hauptdarsteller Ken Watanabe, Ryo Yoshizawa und Ryusei Yokohama sind Stars in Japan und hatten zuvor keinerlei Kabuki-Erfahrung. Yoshizawa und Yokohama trainierten eineinhalb Jahre intensiv, um ihre Onnagata-Rollen im Film überzeugend darzustellen. Und der Erfolg von "Kokuho" hat offenbar sogar die Publikumszahlen bei den realen Kabuki-Aufführungen gesteigert. Den hiesigen Zuschauer*innen bietet der Film einen Einblick in eine fremde, faszinierende Welt  aber nicht ohne ein leises Bedauern, weil eigentlich noch viel mehr möglich gewesen wäre.

Infos zum Film



Kokuho  Meister des Kabuki. Drama. Japan 2025. Regie: Sang-Il Lee. Cast: Ryō Yoshizawa, Ryusei Yokohama, Soya Kurokawa, Keitatsu Koshiyama, Mitsuki Takahata, Nana Mori. Laufzeit: 174 Seiten. Sprache: japanische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. FSK 12. Verleih: 24 Bilder. Kinostart: 26. März 2026