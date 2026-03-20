Wie kommt der "Legend of Tarzan"-Held in Ihre schwule RomCom, Harry Lighton?

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Heute, 07:55h 5 Min.

Mister Lighton, der "Guardian" wählte als Überschrift seiner Filmkritik zu "Pillion": "50 Shades of BDSM, Wallace & Gromit". Einverstanden?



Ich bin begeistert, das ist der schönste Vergleich, den bislang jemand gezogen hat. Ich bin mit "Wallace & Gromit" aufgewachsen, und ein Teil unseres Humors in "Pillion" ist sicher davon inspiriert. Insofern fühlt sich dieser Vergleich für mich sehr stimmig an.



Was halten Sie von dem Label "DomCom"?



Unser Film hat definitiv Qualitäten einer RomCom. Ich würde "Pillion" allerdings nicht als klassische RomCom bezeichnen. Vielleicht ist genau das der Punkt, der ihn zu einer DomCom macht, nämlich dass er nicht ganz in das übliche Schema einer romantischen Komödie passt. Der Begriff klingt auf jeden Fall gut. (lacht)



Ist "Pillion" das, was "50 Shades of Grey" gern gewesen wäre?



Ich habe "50 Shades of Grey" weder gelesen noch gesehen, deshalb kann ich das nicht beurteilen. Ich weiß nicht, was genau "50 Shades" erreichen wollte.



Poster zum Film: "Pillion" startet am 26. März 2026 bundesweit im Kino

Ihr Debüt wurde in Cannes ziemlich gefeiert. Hatten Sie mit Erfolg gerechnet, oder war das die völlige Überraschung für Sie?



Für mich hielt "Pillion" etliche Überraschungen bereit. Das begann bereits mit der Zusage meiner Schauspieler für das Projekt. Dann folgte die Einladung nach Cannes. Und dort gab es schließlich so viele positive Reaktionen, die ich mir nie erträumt hatte. Ein Jahr voller Überraschungen, und bisher waren sie alle gut.



Apropos Überraschungen: Es soll angeblich eine Uncut-Version geben, die noch freizügiger ausfällt?



Es gibt diese Geschichte, aber sie stimmt nicht. Die basiert auf einem Interview in Cannes, das falsch interpretiert wurde. Tatsächlich habe ich einige explizite Einstellungen aus dem Film herausgeschnitten, weil ich fand, dass sie nicht funktioniert haben. Es wird aber keine ungeschnittene Fassung und keinen Director's Cut von "Pillion" geben.



Wie viel von Ihrem eigenen Leben steckt in diesen Figuren?



In Colin und Ray steckt gleichermaßen ein ziemlich großer Teil von mir. Das Spannende am Schreiben war für mich, keine der beiden Figuren zu verurteilen und ihre negativen Seiten nicht von mir zu weisen, sondern zu sehen, wo sie sich mit meinen eigenen Erfahrungen überschneiden.



Mit "Legend of Tarzan"-Darsteller Alexander Skarsgård haben Sie einen veritablen Star an Bord. Zuletzt war Daniel Craig in "Queer" zu sehen. Gilt es gerade als hip, schwule Rollen zu spielen?



Ich glaube nicht, dass es hip ist oder dass es sich um einen Trend handelt. Alex hat die Rolle angenommen, weil ihm das Drehbuch gefallen hat und weil er das Gefühl hatte, der Figur gerecht werden zu können. Früher hieß es häufig, heterosexuelle Schauspieler spielen schwule Rollen, weil sie auf Preise schielen. Damit hatte Alex allerdings absolut nichts im Sinn. Dass er gerade für den BAFTA nominiert worden ist, war eine völlige Überraschung für alle! (lacht)



Alexander Skarsgård zeigt sich in "Pillion" fast nackt (Bild: Weltkino)

Wie schwierig war es, Alexander Skarsgård zu überzeugen? Gab es ein Casting?



Es war überraschend unkompliziert. Wir haben ihm das Drehbuch geschickt, er hat es innerhalb weniger Tage gelesen, und dann hatten wir ein Zoom-Gespräch, das ungefähr eine Stunde gedauert hat. Direkt nach diesem Gespräch hat er zugesagt. Es gab kein klassisches Casting und keinerlei Überzeugungsarbeit. Er hat auch keine der expliziten Szenen abgelehnt oder gesagt, dass ihm etwas zu weit geht.



Welche Rolle spielt der Intimitätskoordinator am Set?



Unser Intimitätskoordinator hat zunächst mit den Schauspielern ihre Grenzen geklärt. Danach ging es vor allem darum, die Sexszenen so gut wie möglich zu gestalten. Für mich ist das vergleichbar mit der Arbeit eines Stuntkoordinators, weil jemand gezielt auf Details achtet und dabei hilft, bestimmte körperliche Situationen glaubwürdig darzustellen.

Was halten Sie von der Diskussion, dass nur queere Menschen queere Rollen spielen sollten?



Ich kann verstehen, warum diese Diskussion geführt wird, besonders wenn queere Figuren als unauthentisch empfunden werden. Dann entsteht schnell der Eindruck, dass dies an mangelnder Erfahrung oder fehlendem Wissen eines Schauspielers liegen könnte. Für mich ist beim Casting aber immer entscheidend, wer die Rolle am besten spielen kann. Ich würde niemals verlangen, dass ein Schauspieler seine Sexualität oder seine sexuellen Erfahrungen offenlegt. Sexualität ist komplex, und selbst ein schwuler Schauspieler muss keine Erfahrung mit BDSM haben. Wenn man diese Kriterien zu streng anlegt, wird es sehr schwierig zu entscheiden, wer eine Rolle spielen darf.



"Make you laugh, make you think, make you feel and make you horny" haben Sie Ihre Absicht beschrieben. Ist "Pillion" damit der perfekte Film für ein erstes Date?



Absolut. Was kann man sich von einem Date mehr wünschen, als zu lachen, nachzudenken, etwas zu fühlen und am Ende erregt zu sein. Genau das soll der Film ermöglichen.



| Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zu "Pillion"

Was wünschen Sie sich, dass das Publikum aus Pillion mitnimmt?



Ich hoffe, dass die Zuschauenden eine größere Wertschätzung für die Vielfalt innerhalb der BDSM-Subkultur mitnehmen. Mir geht es um das Verständnis für ihre Widersprüche, für die Koexistenz von Wärme und Freude ebenso wie von Härte und explizitem Sex.



Wie geht es für Sie weiter? Ist der nächste Film "Naked Knitting mit Tom Daley?", dem schwulen Olympiasieger, der eine Strickshow im britischen TV hat.



Ich wusste gar nicht, dass er eine eigene TV-Show zum Stricken hat. Das klingt nach einer guten Idee, da werde ich Sie bei der Realisierung am Gewinn beteiligen! (lacht) Ehrlich gesagt weiß ich derzeit noch überhaupt nicht, was ich als Nächstes mache.



Was ist Ihr Lieblingsfilm aus dem deutschen Kino?



Mein liebster deutscher Film aller Zeiten ist "Toni Erdmann" von Maren Ade, die ich total bewundere. Mein liebster queerer deutscher Film ist "Taxi zum Klo" von Frank Ripploh.

Infos zum Film



Pillion. Tragikomödie. Großbritannien 2025. Regie: Harry Lighton. Cast: Alexander Skarsgård, Harry Melling, Douglas Hodge, Lesley Sharp. Laufzeit: 107 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung. FSK 16. Verleih: Weltkino. Kinostart: 26. März 2026