Cottbus: Sachbeschädigung am Regenbogenkombinat

Heute, 10:53h 1 Min.



Das beschmierte Banner wurde bereits ersetzt (Bild: Regenbogenkombinat)

Am Regenbogenkombinat Cottbus ist erneut ein queer­feindlicher Vorfall gemeldet worden. Wie die Einrichtung auf Instagram mitteilte, wurde im Zeitraum vom 19. zum 20. März 2026 ein Regenbogen­banner im Eingangsbereich mit dem Wort "Schwulis" beschmiert.



Die queere Initiative erstattete Strafanzeige bei der Polizei. "Sachbeschädigung wird bei uns in jedem Fall zur Anzeige gebracht", erklärte Geschäftsführer Christian Müller. "Im Rahmen der diesjährigen Regenbogen­fahnenaktion 'Wir für Akzeptanz' werden wir eine zusätzliche Regenbogen­fahne aufhängen lassen."



Nach Angaben des Regenbogenkombinats reiht sich der Vorfall in eine Serie von Straftaten ein, denen das Projekt seit mehr als zwei Jahren ausgesetzt ist. Dazu zählen demnach Sachbeschädigungen sowie verfassungs- und queer­feindliche Schmierereien. Im vergangenen Jahr kam es wenige Tage vor dem CSD zu einem Brandanschlag (queer.de berichtete).



Als Reaktion auf den neuen Vorfall rief VelsPol Berlin-Brandenburg die rot-schwarze Landesregierung dazu auf, queere Sichtbarkeit im ländlichen Raum zu stärken und queere Beratungsangebote und Strukturen zu unterstützen und zu fördern. "Queer­feindliche Straftaten sind immer vorurteilsbehaftet und Botschaftstaten", sagte der Landesvorsitzende Marco Klingberg. "Sie sollen Sichtbarkeit verhindern und Menschen einschüchtern." Zudem müsse das Vertrauen in die Behörden erhöht werden, da nur ein Teil der Taten zur Anzeige gebracht werde. (cw)