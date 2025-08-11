"Prinz Eisenherz" ist "beste Buchhandlung"



Den Berliner Buchladen "Prinz Eisenherz" gibt es seit 1978

Heute, 13:46h 2 Min.

Der queere Buchladen "Prinz Eisenherz" in Berlin gehört zu den drei Hauptgewinnern des Deutschen Buchhandlungspreises 2025. Das gab Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) am Freitag ohne weiteren Kommentar auf der Homepage des Preises bekannt. Darüber hinaus wurden die Buchhandlungen "Aegis" in Ulm und "Serifee" in Leipzig als "beste Buchhandlungen" ausgezeichnet. Sie erhalten jeweils 25.000 Euro.



"Wir freuen uns sehr und gratulieren auch allen anderen Preisräger:innen", erklärte das "Eisenherz"-Team am Sonntag in einer Pressemitteilung. Gleichzeitig übte der queere Buchladen Kritik an der Bundesregierung: "Weil die Vergabe in diesem Jahr mit dem Skandal um den Ausschluss der drei linken Buchläden einherging und die eigentliche Verleihung auf der Leipziger Buchmesse von Wolfgang Weimar abgesagt wurde, wird uns leider die würdigende Aufmerksamkeit und auch Anerkennung genommen."

Drei linke Buchhandlungen nachträglich von Liste gestrichen

Der Deutsche Buchhandlungspreis zeichnet jährlich unabhängige Buchhandlungen für ihr kulturelles Engagement, literarisches Sortiment oder innovative Konzepte aus. Die Preise sind mit insgesamt bis zu einer Million Euro dotiert. Neben den drei "besten Buchhandlungen" werden fünf "besonders herausragende" Geschäfte ausgewählt. Bis zu hundert "hervorragende Buchhandlungen" erhalten eine Prämie von 7.000 Euro.



In diesem Jahr wurden erstmals drei linke Buchläden in Berlin, Bremen und Göttingen, die von einer Fachjury ausgewählt worden waren, nachträglich vom Kulturstaatsministerium wegen angeblich "verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse" von der Liste gestrichen. Details wurden bis heute nicht genannt. Nach heftigen Protesten sagte Weimer die Verleihung des Deutschen Buchhandlungspreises auf der Leipziger Buchmesse komplett ab.

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hatte den Ausschluss der drei Buchläden in einer Stellungnahme scharf kritisiert: "Wir als Börsenverein setzen uns ausdrücklich ein für die Freiheit des Wortes, die Vielfalt des literarischen Angebots und die Unabhängigkeit der Buchhandlungen als Orte des offenen, kritischen Austauschs", heißt es in der Erklärung, die vom Eisenherz-Team unterstützt wurde. (mize)