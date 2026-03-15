Sauna, Oper, Cruising: Ein soziologischer Blick auf schwule Kultur

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Heute, 06:18h 5 Min.

Man soll ein Buch ja nicht nach seinem Cover beurteilen. Aber nur für den Fall, dass wir es doch wagen: Der Essayband "Mit Wittgenstein in der Schwulensauna" (Amazon-Affiliate-Link ) trägt nicht nur den mit Abstand schönsten Titel des Bücherfrühlings. Ihn ziert auch das wohl verlockendste Cover der Saison.



Zwei nackte Männer schwimmen nebeneinander. Der griechische Fotograf Michalis Goumas hat sie für seine betörend schöne Serie "Summer Renaissance" fotografiert  aus der Vogelperspektive, die Gesichter sind daher nicht zu erkennen. Gebräunte Körper, helle Pos, die weniger Sonne abbekommen haben, Muskeln, dunkle Haare. Die Sonnenstrahlen glitzern im Wasser und auf der Haut.



Schwule, nicht queere Kultur



Doch nicht nur der Einband überzeugt. Auch der Inhalt des Essaybandes lohnt sich. Der tschechische Journalist und Schriftsteller Vratislav Maňák setzt sich darin mit schwulen Kulturorten und -praktiken auseinander.



Ja, es geht explizit um die Kultur der schwulen Community, schreibt der Autor in seiner Vorbemerkung. Ihm sei bewusst, dass es "ein wenig altmodisch" wirken kann, nicht über "die queere Identität in der ganzen Vielfalt ihrer Ausprägungen" zu schreiben. Doch gerade weil die queere Welt nicht eindimensional ist, wolle er sich "keinen Moment lang eine Stimme anmaßen", die ihm nicht zusteht.

Von der Oper zum queeren Club in Berlin



"Mit Wittgenstein in der Schwulensauna" ist im Februar 2026 im Karl Rauch Verlag erschienen

Schwule gehen gern feiern, sie lieben die Oper, ihnen gefällt zwangloser Sex in Saunen oder beim Cruising in Parks: Das sind natürlich Klischees. Doch wer mit offenen Augen durch die Welt geht, wird feststellen, dass sie ihre Berechtigung haben.



Und genau das macht der 1988 geborene Vratislav Maňák. Er beobachtet, analysiert, interpretiert. Seine Texte sind jeweils in einer Stadt in Mitteleuropa verortet. Jeder Ort ist dabei mit einer schwulen Kulturpraktik verknüpft: Es geht um Begegnungen in einer Budapester Therme, die Pride-Parade in Bratislava, schwule Saunen in Wien, einen Opernbesuch in Brünn, Cruising in Prag sowie die Berliner queere Clubkultur.



Reportagen als Kino im Kopf



Vratislav Maňák versteht es, die Orte nicht nur präzise, sondern mit Hingabe zu beschreiben. Wie er das Treiben im Budapester Rudas-Bad oder die hedonistisch-sexy Atmosphäre im Berliner KitKat schildert, lässt einen wirklich am Geschehen teilhaben, ohne dabei zu sein. Er beherrscht die Form der Reportage als Kino im Kopf.



Doch es handelt sich um weit mehr als lebendige Schilderungen: Die Orte dienen als Ausgangspunkt, um über Entwicklungen in der schwulen Kultur nachzudenken und zu philosophieren  im wahrsten Sinne des Wortes.



Wie sehr muss eine Pride-Parade provozieren?



Jeder Text ist zugleich Kultur- und Gesellschaftsanalyse, für die er sich auf einflussreiche Denktraditionen stützt: Mit den Überlegungen der Queer-Theoretikerin Eve Kosofsky Sedgwick zur Intimität zwischen Männern erklärt er, weshalb das Rudas-Bad in Budapest so ein besonderer Ort ist.



Er greift auf die Gedanken von Frantz Fanon, dem Vordenker der Dekolonialisierung, und der Publizistin Manuela Kay zurück, um den Pride in Bratislava als zu brav und harmlos zu kritisieren. Man wolle die feindlichen Teile der Gesellschaft nicht provozieren, statt auf Exzess setze man auf "ein demütiges kleinbürgerliches Defilee". "Der Wille zum Konsens", den der CSD in Bratislava  und nicht nur dort  auszeichnet, ist "auch ein Anschlag auf die Integrität". Denn wer kann ein schwuler Mann sein, "wenn seine Homosexualität keine Rolle mehr spielen soll?", fragt er.



Der komplexe Denker Wittgenstein an einem verruchten Ort



Mit den Philosophen Michel Foucault, Roland Barthes und dem titelgebenden Ludwig Wittgenstein erkundet Vratislav Maňák das Kaiserbründl, die bekannteste Wiener "Herrensauna", die zur Zeit der Doppelmonarchie noch Centralbad hieß. "Ich erlaube mir eine Fantasie", schreibt Maňák, "ich stelle mir vor, wie Ludwig Wittgenstein ins Centralbad kommt".



Dieses Gedankenspiel als Titel zu nutzen, ist natürlich provokant  und daher außerordentlich gut gewählt. Einen der bedeutendsten Philosophen des vergangenen Jahrhunderts, einen komplexen und schwer zu fassenden Denker, der noch dazu seine eigene Homosexualität nur im Verborgenen auslebte, an einen verruchten und sexuell aufgeladenen Ort zu bringen, eröffnet ein Spannungsfeld.

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Maňák widerspricht Wittgenstein

Doch es bleibt nicht bei einer leeren Provokation: Es gelingt Vratislav Maňák, daraus interessante Erkenntnisse zu gewinnen: Das betrifft nicht nur Wittgensteins wohl bekanntestes Zitat, wonach man schweigen muss, wovon man nicht sprechen kann  denn das Sprechen über den Besuch im Kaiserbründl fällt Maňák zwar schwer, er wagt es dennoch. Auch beim Körperbild des Philosophen widerspricht der Autor: Wittgenstein meinte, "dass wir unseren Körper nicht zu reflektieren bräuchten". Doch eine Schwulensauna zu besuchen, lasse das widerlegen, denn dort könne man "das Subjekt mit seiner Physis in ungekannter Intensität und auf qualitativ neue Art" verbinden.



Das sind Schlussfolgerungen, die sich nicht einfach wiedergeben lassen, und deren vollständige Bedeutungen sich erst mit dem ganzen Text erschließen. Die Gedanken von Vratislav Maňák sind durchaus komplex, aber es ist eine Freude, ihnen zu folgen. Das liegt auch daran, dass die Übersetzerin Lena Dorn es geschafft hat, auch die kompliziertesten Sätze noch nachvollziehbar zu übertragen.



Anspruchsvoll und unterhaltsam zugleich



Hier und da kann man Maňáks Analysen widersprechen, an vielen Stellen erwischt man sich aber beim Nicken: Die Interpretationen sind schlüssig und scharfsinnig, man hat sich nur davor wohl noch nicht so intensiv Gedanken darüber gemacht. Mit der Form des analytisch-literarischen Reportage-Essays hat Vratislav Maňák zudem ein ganz eigenes und vielversprechendes Genre geschaffen.



Das große Verdienst von "Mit Wittgenstein in der Schwulensauna", das über die einzelnen erhellenden Texte hinausgeht: Der Band macht deutlich, dass zeitgenössische schwule Alltagskultur, dass die schwule Begeisterung für Oper oder das Verlangen nach anonymem Sex Themen sind, über die sich nachzudenken lohnt. Und dass es sich nicht ausschließt, anspruchsvoll und zugleich pointiert und noch dazu unterhaltsam und humorvoll darüber zu schreiben.

Infos zum Buch



Vratislav Maňák: Mit Wittgenstein in der Schwulensauna. Soziologische Betrachtungen. Aus dem Tschechischen übersetzt von Lena Dorn. 192 Seiten. Karl Rauch Verlag. Düsseldorf 2026. Gebundene Ausgabe: 26  (ISBN 978-3-7920-0243-8)