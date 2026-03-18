Ulm: Homophober Exhibitionist festgenommen

Heute, 07:18h 1 Min.

Ein stark alkoholisierter Mann hat am Samstagvormittag in der Ulmer Innenstadt für einen Polizeieinsatz gesorgt. Nach Angaben der Polizei soll der 36-Jährige im Bereich des Heigeleshofs zunächst eine Gruppe junger Erwachsener grundlos beleidigt und dabei auch teilweise homophobe Äußerungen gemacht haben. Anschließend entblößte er vor der Gruppe sein Geschlechtsteil.



Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich der Mann vom Tatort. Im Rahmen einer Fahndung konnte er jedoch in unmittelbarer Nähe angetroffen und festgenommen werden. Aufgrund seines alkoholisierten Zustands und seines uneinsichtigen Verhaltens wurde er in Gewahrsam genommen und auf ein Polizeirevier gebracht.



Dort stellte sich heraus, dass gegen den 36-Jährigen ein offener Haftbefehl über mehrere Monate besteht. Neben Anzeigen wegen Beleidigung und exhibitionistischer Handlungen muss der Mann nun auch seine ausstehende Haftstrafe verbüßen. (cw)