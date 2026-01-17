Hape Kerkeling gegen Eintritt für Kölner Dom

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Superbass / wikipedia) Hape Kerkeling hält nichts davon, dass die größte Sehenswürdigkeit in seiner Heimatstadt künftig Eintritt kosten soll (Bild:

Hape Kerkeling ist dagegen, dass für den Besuch des Kölner Doms bald Eintrittsgeld genommen werden soll. "Unmöglich! Das geht nicht", sagte der Entertainer, Schauspieler und Buchautor der Deutschen Presse-Agentur. "Die Zeiten ändern sich  aber Eintrittsgeld für den Dom? Wer hat sich das denn ausgedacht?"



Das Domkapitel hatte kürzlich angekündigt, demnächst von Tourist*­innen Eintrittsgeld zu verlangen. Damit sollen die gestiegenen Kosten für Pflege, Schutz und den laufenden Betrieb des Doms gedeckt werden. Gottesdienstbesucher*­innen und Betende sollen weiter gratis Zugang erhalten, ebenso Mitglieder des Zentral-Dombau-Vereins.



So kam Kardinal Woelki den Horst-Schlämmer-Film



In Hape Kerkelings neuem Film "Horst Schlämmer sucht das Glück" kommt der Dom prominent vor  ebenso wie der queer­feindliche Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki. "Wir wollten ihn wahnsinnig gern dabeihaben, denn zum Glück gehört für wahnsinnig viele Menschen ja nun auch der Glaube an Gott", sagte Kerkeling. "Und deshalb hat das in einem Film über Glück viel verloren. Und mit wem sollte man darüber reden, wenn nicht mit dem Erzbischof von Köln, der Diözese, in der Horst Schlämmer nun mal beheimatet ist?"



Kerkeling zog 2017 von Berlin nach Köln um. Den Wegzug aus der Bundeshauptstadt begründete er mit "homophober Atmosphäre" in Berlin (queer.de berichtete). Außerdem bezeichnete er Köln als "leichtfüßiger" (queer.de berichtete). (dpa/cw)