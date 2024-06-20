Patrick Lindner gratuliert neuem München-OB zum Wahlsieg

Heute, 14:25h 2 Min.

Großer Erfolg für Dominik Krause. Der erst 35-jährige studierte Physiker ist am Sonntag zum ersten grünen und zum ersten offen schwulen Oberbürgermeister Münchens gewählt worden (queer.de berichtete). In der Stichwahl konnte sich Krause gegen Amtsinhaber Dieter Reiter (67, SPD) durchsetzen. Neben etlichen Gratulanten aus der deutschen Politik setzte auch Schlagersänger Patrick Lindner (65) einen Post auf Instagram ab.



"Herzlichen Glückwunsch lieber Dominik zur Wahl des neuen Oberbürgermeisters in meiner Heimatstadt", schrieb Lindner noch in den Sonntagabendstunden in dem sozialen Netzwerk. Dazu teilte der Sänger ein Bild, das ihn lächelnd neben Münchens neuem OB Krause zeigt.



Neben dem Münchner Promi gratulierten auch viele bundesdeutsche Politiker und weitere bekannte Gesichter Krause zu seinem historischen Wahlsieg. So kommentierte etwa Grünen-Politiker Cem Özdemir (60), der gerade erst in Baden-Württemberg die Wahl für sich entscheiden konnte, unter einem Siegespost auf dem offiziellen Profil Krauses schlicht: "Herzlichen Glückwunsch!". Auch Dragqueen Katy Bähm (33) und Schauspieler Clemens Schick (54) reagierten unter selbigem Post auf Krauses Wahl. Sie gratuliertem Münchens neuem OB jeweils mit einem Feuer-Emoji und brachten so ihre Begeisterung zum Ausdruck.



Münchens neuer Oberbürgermeister heißt Dominik Krause!

Alle Stimmbezirke sind ausgezählt: In der Stichwahl setzt sich der Kandidat der Grünen mit 56,4 Prozent gegen Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD, 43,6 Prozent) durch.

Die Zahlen zur Stichwahl auf https://t.co/QzJGrSa7NP pic.twitter.com/Y6F8QYTuyI Stadt München (@StadtMuenchen) March 22, 2026 / StadtMuenchen

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Die frühere Grünen-Chefin Ricarda Lang dürfte sich nun öfter in München blicken lassen, kündigte sie  wohl so halbernst  auf X an: "Ich glaube, ich fahre zum nächsten Oktoberfest, einfach nur um neben Markus Söder zu stehen, wenn er einem Grünen zuschaut, wie er das Fest eröffnet", so das erste offen bisexuelle Mitglied des Bundestages.



Ich glaube ich fahre zum nächsten Oktoberfest, einfach nur um neben Markus Söder zu stehen, wenn er einem Grünen zuschaut, wie er das Fest eröffnet. Ricarda Lang (@Ricarda_Lang) March 22, 2026 / Ricarda_Lang

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Auch die europäische Grünen-Fraktionschefin Terry Reintke ist jetzt offenbar von der Wiesn viel mehr angetan: "Now going to Oktoberfest will be ever more fun", schrieb die Politikerin, die aus dem Ruhrgebiet stammt. (spot/cw)

