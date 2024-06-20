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"Glückwunsch lieber Dominik"

Patrick Lindner gratuliert neuem München-OB zum Wahlsieg

Nach dem historischen Wahlerfolg in München gibt es viele Glückwünsche an den neuen OB Dominik Krause. Auch Schlagersänger Patrick Lindner gehört zu den Gratulanten.


Patrick Lindner gratuliert seinem neuen schwulen OB (Bild: Telamo)
  • Heute, 14:25h 2 Min.

Großer Erfolg für Dominik Krause. Der erst 35-jährige studierte Physiker ist am Sonntag zum ersten grünen und zum ersten offen schwulen Oberbürgermeister Münchens gewählt worden (queer.de berichtete). In der Stichwahl konnte sich Krause gegen Amtsinhaber Dieter Reiter (67, SPD) durchsetzen. Neben etlichen Gratulanten aus der deutschen Politik setzte auch Schlagersänger Patrick Lindner (65) einen Post auf Instagram ab.

"Herzlichen Glückwunsch lieber Dominik zur Wahl des neuen Oberbürgermeisters in meiner Heimatstadt", schrieb Lindner noch in den Sonntagabendstunden in dem sozialen Netzwerk. Dazu teilte der Sänger ein Bild, das ihn lächelnd neben Münchens neuem OB Krause zeigt.

Instagram
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Neben dem Münchner Promi gratulierten auch viele bundesdeutsche Politiker und weitere bekannte Gesichter Krause zu seinem historischen Wahlsieg. So kommentierte etwa Grünen-Politiker Cem Özdemir (60), der gerade erst in Baden-Württemberg die Wahl für sich entscheiden konnte, unter einem Siegespost auf dem offiziellen Profil Krauses schlicht: "Herzlichen Glückwunsch!". Auch Dragqueen Katy Bähm (33) und Schauspieler Clemens Schick (54) reagierten unter selbigem Post auf Krauses Wahl. Sie gratuliertem Münchens neuem OB jeweils mit einem Feuer-Emoji und brachten so ihre Begeisterung zum Ausdruck.

/ StadtMuenchen
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Die frühere Grünen-Chefin Ricarda Lang dürfte sich nun öfter in München blicken lassen, kündigte sie  wohl so halbernst  auf X an: "Ich glaube, ich fahre zum nächsten Oktoberfest, einfach nur um neben Markus Söder zu stehen, wenn er einem Grünen zuschaut, wie er das Fest eröffnet", so das erste offen bisexuelle Mitglied des Bundestages.

/ Ricarda_Lang
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Auch die europäische Grünen-Fraktionschefin Terry Reintke ist jetzt offenbar von der Wiesn viel mehr angetan: "Now going to Oktoberfest will be ever more fun", schrieb die Politikerin, die aus dem Ruhrgebiet stammt. (spot/cw)

/ TerryReintke

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