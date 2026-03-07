US-Pornodarsteller Seth Peterson gestorben

Heute, 15:42h 2 Min.

Der amerikanische Pornodarsteller Seth Peterson ist nach Angaben seines Verlobten und von Insidern am Samstag im Alter von 28 Jahren gestorben. "Schweren Herzens muss ich mitteilen, dass mein Verlobter und bester Freund Seth von uns gegangen ist. Ich bin wirklich sprachlos, mein Herz ist gebrochen." Seths Verlobter ist der Pornodarsteller Cyrus Stark, der auch unter dem Namen Kobe Marsh bekannt ist.







Kobe Marsh hatte am Wochenende eine GoFundMe-Seite eingerichtet, um die Bestattungskosten zu decken. Insgesamt bittet er um 9.000 Dollar (7.800 Euro), von denen bisher rund ein Viertel eingegangen sind. Darin heißt es, dass Peterson in seiner Wohnung in Los Angeles tot aufgefunden worden sei. Angaben zur Todesursache gibt es bislang keine.



Seth Peterson startete seine Porno-Karriere im Jahr 2020 für Helix Studios, die sich auf Twink-Pornos spezialisiert haben. Später arbeitete er für rund ein Dutzend anderer prominenter US-Pornostudios wie Men.com, FratX, NakedSword oder Falcon Studios.

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Mehrere Todesfälle in schwuler Pornoindustrie

Der Tod des 27-Jährigen reiht sich ein in eine Serie von vorzeitigen Todesfällen, die die schwule Pornoindustrie immer wieder erschüttern. Erst letztes Jahr starb etwa der deutsche Darsteller Tim Kruger im Alter von 44 Jahren nach einem Unfall in seinem Haus auf Mallorca (queer.de berichtete). Im selben Jahr kam auch der amerikanische Performer Lane Rogers, bekannt unter dem Namen Blake Mitchell, bei einem Motorradunfall ums Leben  er wurde nur 31 Jahre alt (queer.de berichtete).



Diese jüngsten Fälle stehen in einer längeren historischen Linie: Bereits in den 1990er-Jahren verlor die Branche zahlreiche Akteure an HIV/Aids, während später auch Drogentote und psychische Krisen öffentlich wurden. Viele der Darsteller insbesondere in den USA leiden unter prekären Beschäftigungsverhältnissen, fehlender sozialer Absicherung und einem permanentem Leistungsdruck, der durch digitale Plattformen und Direktvermarktung verstärkt wird. Hinzu kommt die Spannung zwischen öffentlicher Sexualisierung und privater Identität: Wer vor der Kamera Intimität verkauft, muss diese im eigenen Leben oft neu definieren. (cw)