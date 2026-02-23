https://queer.de/?57316
Stellenausschreibung
Schwulenberatung Berlin sucht Haustechniker*in / Mitarbeiter*in im Facility Services (m/w/d)
- Heute, 05:51h 2 Min.
Die Schwulenberatung Berlin bietet vielfältige Hilfe für LSBTI*, mit 270 Mitarbeitenden ist sie die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas.
Wir suchen ab sofort eine*n
Haustechniker*in / Mitarbeiter*in im Facility Services (m/w/d)
(30-39 Std./Woche)
Aufgaben
● Unterstützung bei der Sicherstellung der Funktionalität der verschiedenen Standorte im Bereich Elektrik, Sanitär, Klimatechnik und Lüftung
● Ausführen aller anfallenden kleineren Reparaturarbeiten
● Renovierung von Zimmern der Therapeutischen Wohngemeinschaften
● Kommunikation und Anleitung von ausführenden Gewerken
● Durchführung von kleineren Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten in den Gebäuden
● Aushilfe im Bereich Lager und Logistik bei Engpässen
● Gewährleistung der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit der Grundstücke und Gebäude
● Unterstützung bei Umzugs und Aufräumarbeiten
● Teilnahme an Teamsitzungen und an Fortbildungen
● Sonstige mit der Geschäftsführung vereinbarte Aufgaben
Profil
● Handwerkliche Ausbildung im Bereich Elektrik, Installation oder gleichwertige Berufserfahrung
● Kenntnisse im Bereich Renovierung
● Grundkenntnisse in den Bereichen Arbeitssicherheit und Brandschutz
● Erfahrung im Facility Management
● Führerschein Klasse B zwingend erforderlich
● Zuverlässige und selbständige Arbeitsweise
● Hohe Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit
● Eigenverantwortliches Erkennen und Handeln nach o.g. Aufgaben
● Kenntnisse und Akzeptanz von LSBTI*-Lebensweisen
Wir bieten
● Entlohnung angelehnt an TV-L je nach Qualifikation (Haustarif)
● Fortbildungen nach Bedarf
● Arbeit in einem Umfeld, in dem Engagement gefördert wird, Eigenverantwortung und Teamgeist sich ergänzen und dass durch eine offene Kommunikation geprägt ist
● Unbefristetes Arbeitsverhältnis
● 30 Tage Urlaub und Jobticket
Bewerbungen
bis zum 15. April 2026 per E-Mail mit Kennwort AZ A4/2026/2 an oder per Post an: Schwulenberatung Berlin, Gotenstraße. 51, 10829 Berlin.
Links zum Thema:
» Homepage der Schwulenberatung Berlin
» Schwulenberatung Berlin sucht Kita-Leitung (20.03.2026)
» Weitere aktuelle Stellenangebote auf queer.de