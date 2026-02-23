Heute, 05:51h 2 Min.

Die Schwulen­beratung Berlin bietet vielfältige Hilfe für LSBTI*, mit 270 Mitarbeitenden ist sie die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas.



Wir suchen ab sofort eine*n



Haustechniker*in / Mitarbeiter*in im Facility Services (m/w/d)

(30-39 Std./Woche)



Aufgaben

● Unterstützung bei der Sicherstellung der Funktionalität der verschiedenen Standorte im Bereich Elektrik, Sanitär, Klimatechnik und Lüftung

● Ausführen aller anfallenden kleineren Reparaturarbeiten

● Renovierung von Zimmern der Therapeutischen Wohngemeinschaften

● Kommunikation und Anleitung von ausführenden Gewerken

● Durchführung von kleineren Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten in den Gebäuden

● Aushilfe im Bereich Lager und Logistik bei Engpässen

● Gewährleistung der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit der Grundstücke und Gebäude

● Unterstützung bei Umzugs  und Aufräumarbeiten

● Teilnahme an Teamsitzungen und an Fortbildungen

● Sonstige mit der Geschäftsführung vereinbarte Aufgaben



Profil

● Handwerkliche Ausbildung im Bereich Elektrik, Installation oder gleichwertige Berufserfahrung

● Kenntnisse im Bereich Renovierung

● Grundkenntnisse in den Bereichen Arbeitssicherheit und Brandschutz

● Erfahrung im Facility Management

● Führerschein Klasse B zwingend erforderlich

● Zuverlässige und selbständige Arbeitsweise

● Hohe Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit

● Eigenverantwortliches Erkennen und Handeln nach o.g. Aufgaben

● Kenntnisse und Akzeptanz von LSBTI*-Lebensweisen



Wir bieten

● Entlohnung angelehnt an TV-L je nach Qualifikation (Haustarif)

● Fortbildungen nach Bedarf

● Arbeit in einem Umfeld, in dem Engagement gefördert wird, Eigenverantwortung und Teamgeist sich ergänzen und dass durch eine offene Kommunikation geprägt ist

● Unbefristetes Arbeitsverhältnis

● 30 Tage Urlaub und Jobticket



Bewerbungen

bis zum 15. April 2026 per E-Mail mit Kennwort AZ A4/2026/2 an oder per Post an: Schwulen­beratung Berlin, Gotenstraße. 51, 10829 Berlin.