IWWIT startet auf TikTok

Heute, 07:16h 2 Min.



Screenshot aus dem ersten TikTok-Video von IWWIT

Die queere Präventionskampagne ICH WEISS WAS ICH TU (IWWIT) der Deutschen Aidshilfe ist künftig auch auf der Plattform TikTok vertreten. Anlass ist der Start der LGBT Health Awareness Week 2026, die in der letzten Märzwoche stattfindet.



Mit IWWIT richtet sich die Organisation insbesondere an junge queere Menschen. Ziel sei es, Informationen zu HIV, sexuell übertragbaren Infektionen sowie zur körperlichen und mentalen Gesundheit niedrigschwellig zugänglich zu machen.



"Wir gehen dahin, wo unsere Zielgruppen sind", erklärte Kampagnenleiter Jonathan Gregory. Gerade auf TikTok kursierten weiterhin Vorurteile und Fehlinformationen zu HIV und anderen Infektionen. Dem wolle man mit Aufklärung entgegenwirken und junge Menschen dazu befähigen, informierte Entscheidungen über ihre Gesundheit zu treffen.



Zugleich sieht sich die Kampagne mit Einschränkungen auf digitalen Plattformen konfrontiert. Inhalte zu sexueller Gesundheit oder queeren Themen würden häufiger reguliert oder entfernt, selbst wenn sie der Prävention dienten. Als Beispiel nennt die Organisation die zeitweise Löschung ihres YouTube-Kanals während des Pride Month 2025 (queer.de berichtete).

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Trotz solcher Hürden wolle man die Inhalte weiterhin kreativ und zugänglich gestalten, hieß es. Gerade junge queere Menschen informierten sich häufig zuerst online über Themen wie Sexualität, Identität und Gesundheit.



Die LGBT Health Awareness Week macht jährlich auf gesundheitliche Ungleichheiten aufmerksam. Diskriminierung, Stigmatisierung und sogenannter Minderheitenstress erhöhten das Risiko für körperliche und psychische Erkrankungen, so die Deutsche Aidshilfe. Betroffene nähmen medizinische Angebote zudem oft seltener in Anspruch oder sprächen weniger offen über ihre Situation. (cw)

