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Die Broschüre kann kostenlos beim Queeren Netzwerk NRW bestellt werden

Was macht "gute" queere Jugendarbeit eigentlich aus? Die neue Broschüre "Qualitätsstandards für queere Jugendangebote" von Rena Berger schließt eine zentrale Lücke im Arbeitsfeld queerer Jugendarbeit. Sie kann ab sofort im Online-Shop des Queeren Netzwerks NRW kostenfrei bestellt oder heruntergeladen werden.



Gemeinsam mit Fachkräften aus der Praxis wurden im Rahmen des Projekts "Das kann queere Jugendarbeit!" Qualitätsstandards für NRW entwickelt, die die vielfältigen Handlungsfelder queerer Jugendangebote systematisch erfassen. Dies umfasst etwa gelebte Partizipation, eine intersektionale Haltung, strukturelle Rahmenbedingungen, benötigte Beratungs- und Verweisungskompetenz, Spezifika in Schutzkonzepten, spezifisches Fachwissen sowie Selbstreflexion und Selbstfürsorge. Die Broschüre liefert neben den Qualitätsstandards auch Grundlagenwissen zum Arbeitsfeld.



Die Qualitätsstandards sind ein Aufschlag für einen gemeinsamen Handlungsrahmen mit dem Ziel der Umsetzung und Weiterentwicklung an den vielfältigen Standorten queerer Jugendarbeit in NRW. Die Broschüre richtet sich insbesondere an Fachkräfte und Verantwortliche in Trägerstrukturen, aber auch an Ehrenamtliche und Akteur*­innen aus Politik, Wissenschaft und Fachöffentlichkeit.



Die Broschüre wird durch ein Poster ergänzt, auf dem die 30 formulierten Standards im Überblick zu sehen sind. (cw/pm)