Paapa Essiedu erhielt wegen "Harry Potter" Morddrohungen



Martin Kraft / wikipedia) Paapa Essiedu, hier 2024 auf der Berlinale, verkörpert in der neuen "Harry Potter"-Serie den Severus Snape (Bild:

Heute, 08:06h 3 Min.

Die Fußstapfen, in die Paapa Essiedu (35) tritt, sind groß: Der britische Schauspieler übernimmt in der kommenden "Harry Potter"-Serie bei HBO die Rolle des ikonischen Zaubertranklehrers Severus Snape, die in den Kinofilmen durch den verstorbenen Alan Rickman (1946-2016) geprägt wurde. Doch statt eines herzlichen Willkommens in der "Wizarding World" sieht sich der "I May Destroy You"-Star seit seiner Besetzung mit einer Welle von Anfeindungen konfrontiert.



In einem Interview mit der Zeitung "The Times" gab Essiedu erschütternde Einblicke in seinen Alltag seit dem Casting. Er berichtete von rassistischen Beleidigungen und direkten Morddrohungen auf Plattformen wie Instagram. "Mir wurde gesagt: 'Hör auf oder ich ermorde dich'", so der Schauspieler. Die Negativität habe Ausmaße angenommen, bei denen Freund*innen und Familie ihn regelmäßig kontaktieren, um sich nach seinem Wohlbefinden zu erkundigen. In den "Harry Potter"-Romanen ist Severus Snape weiß.

"Der Missbrauch stachelt mich an"

Essiedu betonte die Absurdität dieser Situation: "Niemand sollte so etwas erleben müssen, nur weil er seinen Job macht. Ich spiele einen Zauberer in Harry Potter." Er gestand zudem, dass die Anfeindungen ihn emotional nicht kalt lassen, er jedoch Trost in der Botschaft der Bücher finde, in denen Liebe über den Hass triumphiere.



Trotz der Drohungen zeigt sich Essiedu entschlossen. Er selbst sei als Kind ein begeisterter Leser der Bücher gewesen, da seine Mutter sich keinen Babysitter leisten konnte und ihn oft in der Bibliothek ließ. Dass nun Kinder, die ihm ähnlich sehen, sich in der Welt von Hogwarts repräsentiert fühlen können, diene ihm als größte Motivation. "Der Missbrauch stachelt mich an", erklärte er. Er wolle sich nicht von Menschen einschüchtern lassen, die ihm den Tod wünschen, während er eine Arbeit leistet, auf die er stolz ist.

Spannungen mit J.K. Rowling

Die Produktion der Serie, die jedes der sieben Bücher von J.K. Rowling in einer eigenen Staffel adaptieren wird, begann bereits im Juli. Neben Essiedu gehören hochkarätige Namen wie John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall) und Nick Frost (Rubeus Hagrid) zum Lehrkollegium von Hogwarts.



Interessant ist zudem die politische Komponente: Kurz nach seiner Besetzung unterzeichnete Essiedu nach dem rückschrittlichen Urteil des britischen Supreme Court zur rechtlichen Definition von trans Menschen einen offenen Brief. der sich solidarisch mit der trans Community zeigte. J.K. Rowling, die für ihre Transfeindlichkeit bekannt ist, reagierte auf X und stellte klar, dass sie weder die Macht habe, eine*n Schauspieler*in zu entlassen, noch dies tun würde, nur weil dieser eine andere Meinung vertrete als sie selbst.



Die neue "Harry Potter"-Serie soll nach aktuellem Stand im Jahr 2027 auf HBO Premiere feiern. (spot)