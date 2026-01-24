Heute, 08:52h 1 Min.



Ein Einhorn ist schon da: Community-Ort "BUNT" in Magdeburg (Bild: "BUNT")

In Magdeburg entsteht ein neues Zentrum für die queere Community in Sachsen-Anhalt. Unter dem Namen "BUNT  Büro und Treffpunkt  pridehub Sachsen-Anhalt" bündeln künftig mehrere Initiativen und Organisationen ihre Arbeit an einem gemeinsamen Standort.



Die offizielle Eröffnung ist für Mittwoch (26. März) um 16 Uhr im Breiten Weg 120 A geplant. Das Zentrum soll als Vernetzungs- und Begegnungsort sowie als Anlaufstelle für queere Menschen im gesamten Bundesland dienen. Ziel ist es, Zusammenarbeit zu stärken und Ressourcen zu bündeln.



Zu den beteiligten Gruppen zählen unter anderem der Christopher-Street-Day Sachsen-Anhalt e.V., der CSD Magdeburg e.V. sowie weitere Initiativen. Geplant sind gemeinsame Projekte, Veranstaltungen und regelmäßige Treffen.



Die Betreiber*­innen verstehen das Zentrum als "Work in Progress", das sich mit der Community weiterentwickeln soll. Erste Veranstaltungen sind bereits in den kommenden Wochen vorgesehen.



Die Eröffnung fällt in ein Jubiläumsjahr: 2026 besteht die CSD-Bewegung in Sachsen-Anhalt seit 30 Jahren. Landesweit sind dazu zwölf Veranstaltungen geplant. Unter dem Motto "Wähl Liebe" wollen die Organisatoren ein Zeichen für Solidarität, Demokratie und Menschenrechte setzen. Den Auftakt bildet der CSD in Schönebeck am 25. April. (cw)