Heute, 09:30h 2 Min.



Die 33-jährige Miley Cyrus im Hannah-Montana-Look (Bild: IMAGO / Cover-Images)

Miley Cyrus (33) hat am Montagabend die Weltpremiere des "Hannah Montana 20th Anniversary Specials" auf Disney+ gefeiert. Die Schauspielerin und Sängerin war in einem silbernen Kleid der Hingucker im El Capitan Theatre in Hollywood.



Das glänzende Kleid mit zwei hohen Beinschlitzen stammt aus der Rabanne Frühjahr/Sommer-Kollektion 2024. Unter dem tiefen Ausschnitt blitzte ein T-Shirt mit "Hannah Montana"-Aufdruck hervor.



Miley wurde auf dem roten Teppich von den Originaldarsteller*­innen der Serie begleitet, darunter Jason Earles (alias Jackson Stewart), Moises Arias (alias Rico Sauve), Cody Linley (alias Jake Ryan), Anna Maria Perez de Tagle (alias Ashley Dewitt) und Shanica Knowles (alias Amber Addison). Zudem brachte die 33-Jährige familiäre Unterstützung mit: ihre Mutter Tish Cyrus und ihren Partner Maxx Morando. Weiter erschienen Stars wie Rei Ami, Willow und Jaden Smith, Lainey Wilson, JoJo Siwa, Ilona Maher und Dara Reneé.



Emily Osment, bekannt für ihre Rolle als Hannah/Mileys beste Freundin und Vertraute, teilte in den sozialen Medien hingegen mit, dass sie bei der Premiere und dem Special nicht dabei sein könne, da sie für die Serie "Georgie & Mandy's First Marriage" drehe. Sie schrieb: "Hannah Montana hat mein Leben verändert. Die Serie hat mir lebenslangen Respekt vor diesem Medium Comedy vermittelt und mir Disziplin, Geduld, Timing und Respekt beigebracht, da ich schon so jung in einem Umfeld für Erwachsene arbeiten musste." Sie schätze sich glücklich, "Teil dieser einmaligen, gigantischen Fernsehserie gewesen zu sein. Danke, dass ich in euren Wohnzimmern dabei sein durfte, und ich hoffe, dass ich auch in vielen Jahren noch dabei sein werde".



Special vor Live-Publikum



Die Serie "Hannah Montana" lief ursprünglich von 2006 bis 2011 über vier Staffeln, 2009 erschien ein Kinofilm. Die Serie handelte von Miley Stewart (Cyrus), die tagsüber ein normales Mädchen war und nachts, wenn sie eine blonde Perücke trug, als Popstar Hannah Montana bekannt wurde. Das Special, das als "Liebeserklärung an die Fans" angekündigt wurde, enthält ein ausführliches Interview mit Cyrus, geführt von Alexandra Cooper, der Moderatorin von "Call Her Daddy". Die Sendung wurde das vor Live-Publikum aufgezeichnet und bietet einen Blick hinter die Kulissen  samt Überraschungsgästen und einem musikalischen Auftritt des Popstars. (spot/cw)