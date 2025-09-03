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  • Heute, 09:35h 2 Min.

Paris

Bald gibt es wohl wieder die Chance, Céline Dion live zu sehen (Bild: marcen27 / flickr)

Plötzlich hängen sie überall: An diesem Montag tauchten in Paris rund 250 Plakate auf, auf denen lediglich Titel von Céline-Dion-Songs stehen, etwa "Pour Que Tu M'aimes Encore" oder "My Heart Will Go On". Auf X kursieren bereits zahlreiche Bilder der schlichten Plakate mit schwarzer Schrift auf weißem Grund. Die Botschaft dahinter lässt sich kaum anders deuten: Ein Comeback der kanadischen Sängerin scheint unmittelbar bevorzustehen.

Bereits am Wochenende hatte die frankokanadische Zeitung "La Presse" berichtet, dass Céline Dion im Herbst eine Konzertreihe in Paris plant. Laut dem Bericht soll die 57-Jährige in der Paris La Défense Arena auftreten, der größten Konzerthalle Europas mit einer Kapazität von rund 40.000 Zuschauer*­innen. Zwei Konzerte pro Woche seien für September und Oktober vorgesehen. Damit wolle man der Sängerin zwischen den Auftritten ausreichend Erholungszeit geben. Das Branchenblatt "Variety" bestätigte die Berichte.

/ LesRedHeads
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Ein weiteres Indiz: Auf der Website der Halle sind für den Herbst keinerlei Veranstaltungen eingetragen. Eine offizielle Ankündigung samt Ticketverkauf könnte also in Kürze folgen.

Krankheitsbedingter Abschied

Céline Dion hatte ihr letztes reguläres Konzert am 8. März 2020 im Rahmen ihrer "Courage World Tour" gegeben, bevor sie die Tournee wegen der Corona-Pandemie beenden musste. Aus der Zwangspause wurde das Ende ihrer Bühnenkarriere: Dion leidet am Stiff-Person-Syndrom, einer seltenen neurologischen Autoimmunerkrankung, die schmerzhafte Muskelkrämpfe verursacht und sowohl das Gehen als auch den Stimmgebrauch erheblich beeinträchtigt. 2022 machte sie die Diagnose öffentlich, im Dezember desselben Jahres musste sie deshalb alle verschobenen Termine ihrer Tour endgültig absagen.

Vollständig von der Bühne verschwunden ist Dion jedoch nie. Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 sorgte sie mit ihrer Präsentation von "Hymne à L'Amour" auf der Bühne am Fuß des Eiffelturms, dem ersten Auftritt seit dem Bekanntwerden ihrer Diagnose, weltweit für Schlagzeilen. Wenig später performte sie bei der Modenschau "1001 Seasons of Elie Saab" in Saudi-Arabien gleich zwei Songs.

In einem Interview mit "Today" stellte Dion damals schon klar, dass sie fest an ein Comeback glaube: "Ich werde wieder auf die Bühne zurückkehren, und wenn ich dafür kriechen muss. Selbst wenn ich mit meinen Händen sprechen muss. Ich werde es tun." (spot/cw)

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