"Half Man": Neue Serie von "Baby Reindeer"-Macher startet im April

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?57327
  • Heute, 10:18h 2 Min.

Jamie Bell (li.) und Richard Gadd übernehmen die Hauptrollen bei "Half Man" (Bild: BBC)

Nach seinem globalen Erfolg mit der Netflix-Serie "Rentierbaby" im Jahr 2024 kehrt der Emmy-Preisträger Richard Gadd (36) schon bald mit einem neuen Serienprojekt zurück. Die sechsteilige Miniserie "Half Man", eine Koproduktion von HBO und der BBC, startet im deutschsprachigen Raum am 25. April auf HBO Max. Die Episoden werden im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht.

Darum geht es in "Half Man"

Anders als sein Vorgängerwerk ist "Half Man" keine Nacherzählung von Gadds eigenem Leben. In "Rentierbaby" hatte Gadd unter anderem seine Liebe zu einer trans Frau verarbeitet (queer.de berichtete). Die neue Produktion ist eine fiktive, über drei Jahrzehnte spannende Geschichte. Im Zentrum stehen die zwei "Brüder" Niall und Ruben, die zwar nicht blutsverwandt, aber durch das Schicksal unzertrennlich miteinander verbunden sind.

Die Handlung setzt ein, als Ruben nach langer Funkstille völlig verändert auf Nialls Hochzeit auftaucht. Ein plötzlicher Gewaltausbruch dient als Katalysator für eine Zeitreise, die die Zuschauer*­innen zurück in die Achtzigerjahre führt und die komplexe, oft zerbrechliche Dynamik ihrer Beziehung bis in die Gegenwart beleuchtet. Gadd beschreibt die Serie als eine Untersuchung moderner Männlichkeit und der Frage, was es heute eigentlich bedeutet, "ein Mann" zu sein.

Diese Darsteller*innen sind dabei

Neben Serienschöpfer Richard Gadd übernimmt der BAFTA-Preisträger Jamie Bell ("Billy Elliot") die zweite Hauptrolle. Zum weiteren Ensemble gehören unter anderem Neve McIntosh und Marianne McIvor als die Mütter der beiden Protagonisten. Stuart Campbell und Mitchell Robertson verkörpern die jüngeren Versionen von Ruben und Niall. Die Regie für die sechs Folgen teilen sich Alexandra Brodski und Eshref Reybrouck. (spot/cw)

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Queere TV-Tipps
  • TV-Teaserbild21:45h, 3sat:
    kinokino
    Mit drei queeren Filmen: Hape Kerkeling in "Horst Schlämmer sucht das Glück", Ethan Hawke als schwuler Songwriter in "Blue Moon" und starbesetztes, sexy Drama "Pillion".
    Magazin, D 2026
  • 9 weitere TV-Tipps »
Top-Links (Anzeige)
Film & TV
24.03.26 | TV-Tipp
Ronzheimer spricht mit schwulem AfD-Wähler
24.03.26 | Schlechte Einschaltquoten
Mission vorbei: Paramount+ setzt "Star Trek: Starfleet Academy" ab
24.03.26 | Nominiert für Oscar und Golden Globe
"Superman"-Schauspielerin und Queer Ally Valerie Perrine ist gestorben
24.03.26 | Er hat eine Vermutung
Lily Collins spielt Audrey Hepburn: Sohn der Filmlegende reagiert
24.03.26 | Bei Premiere des Specials
Miley Cyrus feiert auch mit ihrem Outfit 20 Jahre "Hannah Montana"
24.03.26 | Er verkörpert Severus Snape in der Serie
Paapa Essiedu erhielt wegen "Harry Potter" Morddrohungen
-w-
Neu auf queer.de
Landgericht Braunschweig stellt sich hinter AfD
"Gefährdung von Kindern": Gericht hält queer­feindliche Aussage von Vanessa Behrendt für okay
TV-Tipp
Ronzheimer spricht mit schwulem AfD-Wähler
Andreas Zippel gewinnt
Auch Bayreuth hat einen schwulen Oberbürgermeister
Video des Tages
"Du bist der hot shit, wenn du soft bist"
Schlechte Einschaltquoten
Mission vorbei: Paramount+ setzt "Star Trek: Starfleet Academy" ab
Bei HBO Max
"Half Man": Neue Serie von "Baby Reindeer"-Macher startet im April
Nominiert für Oscar und Golden Globe
"Superman"-Schauspielerin und Queer Ally Valerie Perrine ist gestorben
Er hat eine Vermutung
Lily Collins spielt Audrey Hepburn: Sohn der Filmlegende reagiert