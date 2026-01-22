Auch Bayreuth hat einen schwulen Oberbürgermeister

Heute, 11:44h 2 Min.

SPD-Herausforderer Andreas Zippel ist der neue Oberbürgermeister von Bayreuth. In der Stichwahl setzte sich der offen schwule Kommunalpolitiker am Sonntag deutlich mit 62,8 Prozent der Stimmen gegen Amtsinhaber Thomas Ebersberger von der CSU durch, der nach Auszählung aller Gebiete auf 37,2 Prozent kam.



Zippel hatte schon im ersten Wahlgang vor zwei Wochen einen Vorsprung von sieben Prozentpunkten auf Ebersberger erreicht. Der 34 Jahre alte Jurist war zuletzt zweiter Bürgermeister in der Festspielstadt. Zippel war bereits vor fünf Jahren bei der OB-Wahl angetreten, schaffte es damals als Drittplatzierter aber nicht in die Stichwahl. Bayreuth wird damit erstmals seit 2006 wieder von einem Sozialdemokraten regiert.



Besondere Aufmerksamkeit galt am Wahlabend auch Zippels Partner Luca Maaß, der ihn beim Gang auf die Bühne begleitete. Das Bild der beiden  Hand in Hand, sichtbar emotional  ging schnell durch soziale Medien und Nachrichtensendungen.



Zippel hat sich in den letzten Jahren für queere Rechte engagiert  etwa als Mitglied von "Queer Bayreuth". Er war auch mehrfach Schirmherr des CSD Bayreuth. Vergangenes Jahr schrieb er über den Pride in seiner Heimatstadt: "Und wenn immer mehr Menschen mit Mitgrationshintergrund, Menschen mit Behinderungen oder queere Menschen angefeindet werden, müssen wir zeigen: Bayreuth und die Region stehen für Vielfalt und Toleranz."

Der CSU-Politiker Ebersberger war 2020 erstmals gewählt worden  und muss nun nach einer Amtszeit den Chefsessel im Rathaus wieder räumen. Er stand wegen einiger kontroverser Entscheidungen in der Kritik, etwa seinem abfälligen Umgang mit Bürgeranträgen oder einer Blockade bei Klimathemen.



Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Stadt bei 46,8 Prozent, das ist weniger als vor zwei Wochen, als 56,5 Prozent der Stimmberechtigten zur Wahl gegangen waren.



National und international für Schlagzeilen hatte am Wahlsonntag insbesondere der Sieg des schwulen Grünenpolitikers Dominik Krause bei der OB-Wahl in München gesorgt (queer.de berichtete). Der 35-Jährige konnte überraschend SPD-Amtsinhaber Dieter Reiter nach zwölf Jahren aus dem Rathaus vertreiben. (dpa/cw)