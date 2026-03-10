Ronzheimer spricht mit schwulem AfD-Wähler



Paul Ronzheimer (Bild: Joyn / Christoph Köstlin)

Heute, 13:07h 2 Min.

"Weiß, normal und hetero", schallt es Paul Ronzheimer bei einer Demo in Cottbus entgegen. Rechtsextreme haben sich versammelt, um gegen den Christopher Street Day zu demonstrieren. Ronzheimer ist geschockt: "Ich versuche das ja manchmal auszublenden. Aber es ist gar nicht so leicht, wenn du selbst schwul bist. [...] Der ganze Hass ist da irgendwie zu spüren."



Über mehrere Monate reist Ronzheimer für die fünfte Folge seiner Reportage-Reihe "Wie geht's, Deutschland?" zum Thema "Wie rechts ist die neue Mitte?" durchs Land  zu sehen am Dienstag, den 24. März 2026 um 20:15 Uhr in Sat.1.



Vor allem interessiert den Journalisten, warum immer mehr Menschen ihr Kreuzchen rechts der Mitte machen. In Rheinland-Pfalz hat die AfD am Wochenende bei der Landtagswahl 11,2 Prozent hinzugewonnen und wird mit 19,5 Prozent drittstärkste Partei, die SPD verliert 9,8 Prozent ihrer Stimmen (vorläufiges Endergebnis).

Im Gespräch mit AfD-Wähler*innen

Ronzheimer besucht im rheinland-pfälzischen Germersheim eine traditionelle Gastwirtschaft, in der Fußball-Fans und Stammgäste beim Bier zusammensitzen. Viele Rechts-Wähler*innen seien einfach Frust-Wähler*innen, hört er dort. "Weil alles teurer wird und man sich nichts mehr leisten kann."



Er spricht mit AfD-Wählern, die er an einen Tisch bringt: einer schwul, einer jüdisch, einer muslimisch. Wieso unterstützen sie eine Partei, die "Anderssein" erst einmal ablehnt? Wie kommt es, dass sie sich ausgerechnet in der AfD gehört und verstanden fühlen?



Er befragt die junge queerfeindliche Influencerin Lilly Baginski, die auf ihren Social-Media-Kanälen ein sogenanntes traditionelles Frauenbild propagiert und sich klar gegen LGBTI-Rechte positioniert. Und er trifft eine Frau, die mit ihrer Familie gebrochen hat, weil diese sich immer mehr nach rechts orientierte.

Eklusiver Talk mit Lars Klingbeil

Wie will die politische Mitte die Stimmen von der AfD zurückholen und was sagt die schwarz-rote Bundesregierung zu den Recherchen? Das fragt Paul Ronzheimer den Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) im Anschluss im exklusiven Talk.



Ronzheimer ist stellvertretender Chefredakteur der Boulevardzeitung "Bild" und bekannter Kriegsreporter. Der Journalist thematisierte mehrfach seine Homosexualität und Erfahrungen mit Homophobie, auch in seiner Kindheit in Ostfriesland, sowie seine Ängste als schwuler Mann in Begegnungen mit Taliban-Kämpfern. 2019 sorgte er für Aufsehen, als er im Zuge der Auslandsreise des damaligen deutschen Außenministers Heiko Maas (SPD) bei einer Pressekonferenz den iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif zur Todesstrafe gegen homosexuelle Menschen befragte (queer.de berichtete). (cw/ots)