Heute, 13:54h 2 Min.

Das Landgericht Braunschweig will nach queer­feindlichen Äußerungen der AfD-Landtagsabgeordneten Vanessa Behrendt keine Anklage erheben. Demnach sei "derzeit nicht zu erwarten, dass es zu einer Hauptverhandlung vor dem Landgericht kommt", so das Gericht laut dem rechten Portal "Nius".



Hintergrund ist, dass Behrendt die Regenbogen­fahne im Oktober 2024 auf der Plattform X unter anderem als Symbol für "Machenschaften pädophiler Lobbygruppen" und für "die Gefährdung von Kindern durch LGBTQ-Propaganda" bezeichnet hatte, woraufhin es Anzeigen wegen Volks­verhetzung gegeben hatte (queer.de berichtete). Auch vom "Bedrängen von Kleinkindern mit Transsexualität" oder der "Behandlung von Geschlechts­identitätsstörungen mit Pubertätsblockern, Hormontherapien und Transgender-OPs" war die Rede. Zudem soll Behrendt laut Staatsanwaltschaft die Anschrift des Mannes veröffentlicht haben, der die Anzeige erstattet hat.

Gericht: Die Regenbogenfahne ist kein Mensch

Laut dem "Nius"-Bericht habe das Landgericht die Auffassung, dass sich der Tweet von Behrendt auf die Regenbogenfahne bezogen haben könnte und nicht pauschal auf queere Menschen, die diese nach Ansicht von Behrendt abzulehnende "Ideologie" verträten. Daher könne keine Anklage wegen Volksverhetzung erhoben werden, weil die Fahne ja kein Mensch sei, gegen den man hetzen könne.



Die Staatsanwaltschaft hatte dagegen in den Äußerungen Behrendts einen Verstoß gegen Paragraf 130 des Strafgesetzbuches gesehen. Dieser sieht vor Haftstrafen von drei Monaten bis zu fünf Jahren für eine Person vor, die einen "Teil der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet".



Vanessa Behrendt erklärte nach ihrem Sieg, sie werte es "ein gutes Zeichen", "dass das Landgericht die politisch motivierte Schikane der Göttinger Staatsanwaltschaft nicht mitmacht". Die Rechtsaußenpolitikerin stilisierte sich und ihre Partei dabei zum Opfer der Justiz: Sie warf der Staatsanwaltschaft vor, keine "neutrale Behörde" zu sein, sondern "unliebsame Stimmen zum Schweigen bringen möchte".



Beitrag von Vanessa Behrendt auf Facebook

Behrendt ist seit 2022 niedersächsische Landtagsabgeordnete und machte sich vor allem mit ihrer Abneigung gegen queere Menschen einen Namen. Im Landtag von Niedersachsen machte sie sich etwa 2023 über trans Frauen als "Männer in Stöckelschuhen" lustig und behauptete, dass Deutsche gar nicht queerfeindlich sein könnten, sondern nur ausländische Menschen: "Queerfeindliche Hasskriminalität ist importiert und somit ein hausgemachtes Problem", sagte sie damals (queer.de berichtete). (cw)