

Erfolg für Terfs: Sabine Maur muss zurücktreten (Bild: BPtK)

Heute, 15:16h 3 Min.

Sabine Maur legt ihre Ämter als Präsidentin der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz und als Vizepräsidentin der Bundespsychotherapeutenkammer nieder. Hintergrund ist eine heimlich aufgenommene Äußerung der Psychotherapeutin in einem Video-Seminar vom letzten September, gegen die transfeindliche Aktivist*innen polemisiert hatten.



In dem Webinar hatte Maur laut "Welt" gesagt, dass die Rechtslage zur Kostenübernahme von Behandlungen nichtbinärer trans Personen durch die Krankenkassen "beknackte ethische Konflikte" mit sich bringe. Sie habe Tipps gegeben, wie die Krankenkasse die Behandlung bezahlen werde.



Hintergrund ist, dass im Leistungskatalog die Behandlung nichtbinärer trans Personen bislang nicht vorgesehen ist. Damit könnten die Kassen die Kostenübernahme bei einem Hinweis auf die Nichtbinarität einer Person ablehnen.

Fall landete vor Landgericht Berlin

Die transfeindliche Bloggerin Rona Duwe hatte die anonym veröffentlichte Aussage scharf kritisiert und weiterverbreitet. Maur versuchte, die Verbreitung gerichtlich verbieten zu lassen, da es für das Webinar ein Aufzeichnungsverbot gegeben habe. Das Landgericht Berlin entschied aber am 10. März, dass der Mitschnitt als Ereignis der Zeitgeschichte im Sinne des Kunsturhebergesetzes zu bewerten sei. Es untersagte Duwe aber, weiterhin zu behaupten, Maur würde Diagnosen falsch ausstellen.



Duwe ist vor allem bekannt für ihre Handreichung "Wegweiser aus dem Transgenderkult", die von der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz indiziert worden war (queer.de berichtete). "Die Prüfstelle sieht in der Broschüre eine diskriminierende Wirkung zulasten minderjähriger trans* Personen", hieß es zur Begründung.

Maur will sich weiter für nichtbinäre Menschen einsetzen

Maur begründete nun ihren Rücktritt damit, dass sie Schaden von den Psychotherapeutenkammern abwenden wolle. Sie werde sich aber weiterhin für nichtbinäre Menschen einsetzen: "Menschen, die mit hohem Leidensdruck psychisch belastet sind, haben Anspruch auf eine adäquate Versorgung  das ist mein berufspolitisches Ethos", so Maur. "Deshalb setze ich mich zum Beispiel dafür ein, dass junge Menschen aus marginalisierten Gruppen Zugang zu einem Therapieplatz haben. Und dafür, bestehende Versorgungslücken für non-binäre Menschen durch eine Anpassung des Leistungsrechts endlich zu schließen." Für sie sei allerdings auch klar: "Wenn ich mich missverständlich äußere, übernehme ich dafür die Verantwortung."



"Negativen Höhepunkt erreicht"



Die LGBTI-Organisation QueerNet Rheinland-Pfalz bedauerte Maurs Rücktritt: "Nach Einschätzung des Verbands ist dieser Schritt das Ergebnis einer langjährigen transfeindlichen Kampagne, die nun ihren vorläufigen negativen Höhepunkt erreicht hat", erklärte der Verband am Montag, der auch transfeindlichen Feminismus kritisierte. "Diese Form des vermeintlichen Feminismus ist ausgrenzend, schadet vor allem Frauen in Führungspositionen und wird zunehmend auch von rechtsextremen und demokratiefeindlichen Akteur*innen aufgegriffen."



Die Deutsche Gesellschaft für Trans*- und Inter*geschlechtlichkeit (dgti) zeigte sich entsetzt: "Ihr Rücktritt war weder sachlich notwendig noch rechtlich geboten und erfolgte vor dem Hintergrund eines öffentlichen und institutionellen Drucks, der auf einer rechtlich unzutreffenden und inhaltlich verkürzten Bewertung ihrer Äußerungen beruht", teilte die dgti mit. "Auch wenn Frau Maurs Wortwahl an einer Stelle ihres Vortrags unglücklich sein mag, so hat sie in der Sache vollkommen recht. Die gegen Sabine Maur erhobenen Vorwürfe weisen wir daher ausdrücklich zurück." (cw)