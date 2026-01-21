"Eat Pray Bark" auf Netflix: Überraschungsauftritt von Bill Kaulitz

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?57343
  • Heute, 09:46h 2 Min.

Sänger Bill Kaulitz erweitert sein Schauspielportfolio (Bild: Leonhard Lenz / wikipedia)

Am 1. April startet auf Netflix die tierische Komödie "Eat Pray Bark  Therapie auf 4 Pfoten". Im Mittelpunkt stehen fünf Hundebesitzer*­innen, die mit ihren Vierbeinern an ihre Grenzen geraten. Inmitten des turbulenten Geschehens in den Tiroler Bergen darf sich das Netflix-Publikum auch auf einen prominenten Gastauftritt freuen: Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz (36) ist in "Eat Pray Bark" in einem amüsanten Cameo zu sehen. Der Sänger ist bekennender Hundefan und hat selbst zwei Vierbeiner zu Hause.

In der neuen Netflix-Komödie treffen fünf Menschen, fünf Hunde und ein charismatischer Hundetrainer aufeinander. In die malerische Berglandschaft reisen die hundefeindliche Politikerin Ursula (Alexandra Maria Lara, 47) mit ihrer sturen Hündin Brenda, die naive Babs (Anna Herrmann, 38) mit ihrem stürmischen Hund Torsten, das zerstrittene Ehepaar Ziggy (Doğa Gürer) und Helmut (Devid Striesow, 52) mit ihrem verwöhnten Yorkshire Terrier Gaga sowie der unnahbare Einzelgänger Hakan (Kerim Waller, 32) mit seiner Belgischen Schäferhündin Roxy.

Direktlink
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Dort treffen sie auf den berühmt-berüchtigten Hundetrainer Nodon, gespielt von "Let's Dance"-Sieger und Ex-Fußballprofi Rúrik Gíslason (38). Doch im Verlauf des intensiven Hundekurses wird schnell klar: Nicht die Vierbeiner sind das eigentliche Problem, sondern ihre Halter*­innen. Regie bei "Eat Pray Bark" führte Marco Petry (51), der bereits mit "Spieleabend" auf sich aufmerksam machte.

Bill Kaulitz sammelt weitere Schauspielerfahrung

Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz (36) hat bereits erste Schauspielerfahrung gesammelt. So stand er für den Horrorfilm "Brute 1986" von Regisseur Marcel Walz (36) vor der Kamera, der in Deutschland bislang noch nicht veröffentlicht wurde (queer.de berichtete). Auch im ARD-Live-Krimi-Dinner "Tödliches Spiel" war Bill zu sehen: An der Seite von Jan Josef Liefers (61) und Axel Prahl (65) verkörperte er den Partyplaner Angel (queer.de berichtete). Ausgestrahlt wurde die Sendung am 22. November 2025. (spot/cw)

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Queere TV-Tipps
  • TV-Teaserbild00:45h, BR:
    kinokino
    Mit drei queeren Filmen: Hape Kerkeling in "Horst Schlämmer sucht das Glück", Ethan Hawke als schwuler Songwriter in "Blue Moon" und starbesetztes, sexy Drama "Pillion".
    Magazin, D 2026
  • 2 weitere TV-Tipps »
Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Tokio Hotel
12.03.26 | "Ich finde die beiden klasse"
Der Graf outet sich als Kaulitz-Fan
09.03.26 | Unternehmensbeteiligung
Bill Kaulitz wird Mitgründer und Gesellschafter von "Glitter Spritz"
24.02.26 | Bild des Tages
Bill Kaulitz öffnet die Türen zu seinem Haus
20.02.26 | Schlafplatz für "Wetten, dass..?" in Halle
Ungewöhnliche Übernachtungstipps für Bill und Tom Kaulitz
18.02.26 | Show-Klassiker in Halle
Kaulitz-Brüder suchen Unterkunft für "Wetten dass..?"
21.01.26 | Samstagabend-Clou
Frank Elstner gibt den Kaulitz-Zwillingen seinen Segen
-w-
Neu auf queer.de
Die Bühne muss noch warten
Barry Manilow nach Krebs-OP: "Ich lerne gerade wieder das Atmen"
Cameo von Tokio-Hotel-Star
"Eat Pray Bark" auf Netflix: Überraschungsauftritt von Bill Kaulitz
Bild des Tages
Kraftvoll und intim: Fotografien von Peter Hujar
Gewinnspiel
Stiller
Video des Tages
Ein Ballett-Star und sein schwuler Mentor
München
Krause leitet erstes Stadtrats-Plenum nach Stichwahl
Cold Case
Mordfall von 1984: Ehemaliger Sexarbeiter vor Gericht
Bundeskabinett
Mehr Unterstützung für Gewaltopfer in Strafprozessen