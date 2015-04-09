Barry Manilow nach Krebs-OP: "Ich lerne gerade wieder das Atmen"

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Barry Manilow muss sich noch von seiner Operation erholen (Bild: PHOTO BY MATTHEW BECKER  www.melodicrockconcerts.com / Weatherman90)

Barry Manilow (82) muss seine Rückkehr auf die Bühne vorerst weiter verschieben. Die schwule Musiklegende ist nach einer Lungenoperation zwar krebsfrei, befindet sich aber noch im Genesungsprozess. "Ich lerne gerade wieder das Atmen", erklärte der Sänger gegenüber dem "People"-Magazin und fügte hinzu, dass seine Lungen derzeit noch nicht für die Belastung einer vollen Show bereit seien.

Nachdem im Dezember 2025 bei einer Untersuchung ein bösartiger Fleck auf seinem linken Lungenflügel entdeckt worden war, unterzog sich der 82-jährige Musiker einem chirurgischen Eingriff. Trotz täglichen Trainings auf dem Laufband berichtete der Künstler von den körperlichen Einschränkungen beim Singen. "Ich kann drei Lieder hintereinander singen, aber danach muss ich eine 15-minütige Pause einlegen", gestand Manilow, der aufgrund der Behandlung zeitweise nur noch 58 Kilo wog.

Diese Nachricht bezeichnete der "Mandy"-Interpret als sehr deprimierend, da er ursprünglich geplant hatte, bereits im Februar aufzutreten. Die betroffenen Konzerttermine für Februar und März, darunter Shows in Florida, North Carolina und Ohio, mussten deshalb erneut verschoben werden. Auch seine für April geplante Tour steht aktuell noch in den Sternen. "Wir werden sehen, ob ich es zurück auf die Bühne schaffe", gibt er sich hoffnungsvoll.

Neues Album im Juni

Manilow betonte jedoch, wie viel Glück er durch die Früherkennung des Tumors hatte, da dieser nicht gestreut habe. Er bittet seine Fans nun um Geduld, während er sich auf seine Heilung konzentriert. "Ich möchte niemanden enttäuschen, aber ich muss erst einmal wieder gesund werden", so der Musiker abschließend.

Ein Anker seien seine Fans gewesen: Nach Bekanntwerden seiner Diagnose hätten sie ihm "die wunderschönsten Dinge geschickt"  eine Erfahrung, die ihn zu Tränen rührt. "Es hätte ein schreckliches Erlebnis sein sollen, und das war es auch. Aber diese Nachrichten und diese Menschen haben es erträglich gemacht."

Am 5. Juni veröffentlicht Barry Manilow sein 33. Studioalbum mit dem Titel "What a Time" (Amazon-Affiliate-Link ). (spot/cw)

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