"Naked Attraction" feiert Comeback bei RTLzwei

Heute, 11:57h 2 Min.

Schon Ende der 2010er Jahre sorgte die ungewöhnliche Datingshow "Naked Attraction  Dating hautnah" für Aufsehen. Jetzt kehrt das Format, bei dem zunächst allein das Äußere entscheidet, auf die Bildschirme zurück. Die neuen Folgen feiern am 15. April um 22:15 Uhr bei RTLzwei Premiere und sind auch im Stream auf RTL+ verfügbar.



Inhaltlich bleibt alles beim Alten: Mehrere Kandidatinnen und Kandidaten präsentieren sich in bunten Boxen, die sich nach und nach öffnen und immer mehr preisgeben. Ein Single entscheidet allein auf Grundlage des äußeren Erscheinungsbilds, wer weiterkommt  bis am Ende ein mögliches Date feststeht.

Julian F. M. Stoeckel ist "Professor der Liebe"

An der Seite der Dating-Willigen steht erneut Julian F. M. Stoeckel (39), der das Format bereits von 2023 bis 2024 moderierte, als es von RTLzwei zu TLC wechselte (queer.de berichtete). Als von RTLzwei betitelter "Professor der Liebe" soll der Entertainer die Singles zusammenführen, sie beobachten und das Geschehen kommentieren.



Schon in der ersten Folge bekommen die Zuschauer*innen zwei Singles vorgestellt, die auf ihr Liebesglück hoffen. Die selbstbewusste Musikvideo-Tänzerin Alyssa hat acht Jahre Singledasein hinter sich und wünscht sich endlich wieder eine feste Beziehung. Thomas wiederum ist bekennender Wikinger-Fan mit Bart und sucht eine Frau, die seine Lust auf Abenteuer teilt.



"Naked Attraction" war ursprünglich 2017 bei RTLzwei gestartet und brachte es dort zunächst auf drei Staffeln, auch gleichgeschlechtliche Paare wurden in der Show zusammengeführt (queer.de berichtete). Als zweite Nackt-Datingshow im deutschen Fernsehen nach "Adam sucht Eva  Gestrandet im Paradies" sorgte das Format anfangs für viel Aufmerksamkeit, die im Laufe der Zeit jedoch nachließ. In den Jahren 2023 und 2024 zeigte dann TLC eine weitere Staffel, bevor "Naked Attraction" nun zu RTLzwei zurückkehrt. (spot/cw)