München: Stadtrat gratuliert Dominik Krause



Dominik Krause ist ab 1. Mai offiziell Oberbürgermeister von München (Bild: Grüne München / Andreas Gregor)

Heute, 12:34h 2 Min.

Der Münchner Stadtrat hat dem neu gewählten Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) am Mittwoch zu seinem Wahlerfolg gratuliert. Zu Beginn der ersten Sitzung nach der Wahl wünschte die Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) ihm "von Herzen alles Gute" und "immer ein glückliches Händchen". Der 35-Jährige bedankte sich. Er hoffe, "dass es noch einen kleinen Übergabe-Akt geben wird".



[10:00] Die öffentliche Sitzung des Stadtrats ist beendet. Die Aufzeichnung des Livestreams wird in Kürze zur Verfügung gestellt. #Stadtrat_live https://t.co/J7l09EHdQl Stadt München (@StadtMuenchen) March 25, 2026 / StadtMuenchen

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Krause hatte den 67 Jahre alten SPD-Politiker Dieter Reiter, der vor der Wahl unter anderem wegen seiner nicht genehmigten Tätigkeiten für den FC Bayern München und dem Umgang damit massiv in die Kritik geraten war, in der Stichwahl überraschend deutlich geschlagen und 56,4 Prozent der Stimmen bekommen (queer.de berichtete). Er ist damit der erste grüne und erste offen schwule OB der Landeshauptstadt. Reiter hatte nach der Wahlniederlage das Ende seiner politischen Karriere verkündet und am Morgen nach der Wahl alle seine Profile in den sozialen Medien gelöscht.



Bislang gebe es Übergabegespräche "auf Büroebene", sagte Krause nach der Sitzung des Stadtrats. Er gehe davon aus, dass es auch noch ein Gespräch zwischen ihm und seinem Vorgänger geben werde. "Aber das hat noch nicht stattgefunden."



Krause ist nämlich noch gar nicht im Amt  das ist erst ab dem 1. Mai der Fall. Die offizielle Amtseinführung soll am 11. Mai stattfinden, dann wird auch der neu gewählte Stadtrat zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentreten.

Unklar, ob Reiter nochmal ins Rathaus zurückkehrt

Weil Noch-Amtsinhaber Reiter sich nach seiner überraschend deutlichen Wahlniederlage gegen Krause aber "bis auf Weiteres" krankgemeldet hat, führt der bisherige Zweite Bürgermeister nun die Amtsgeschäfte  so leitete er auch die Stadtratssitzung. Ob das bis zur offiziellen Übergabe so bleibt, weiß Krause nach eigenen Angaben nicht. Er gehe davon aus, dass Reiter mindestens bis Ostern krankgeschrieben sei. Wie es danach weitergehe, sei unklar.



Reiter ließ über über die Stadt mitteilen: "Leider habe ich in den letzten Wochen und Monaten körperliche Warnsignale ignoriert, Erkrankungen nicht auskuriert." Unmittelbar nach der Wahl habe er sich in Behandlung begeben. "Das Ergebnis ist nun eine doch ernsthaftere Erkrankung am Herz-Kreislauf-System, die mich neben medikamentöser Behandlung zu längerfristiger Ruhe und Erholung zwingt."



Reiter hatte sich nach seiner Niederlage in der Stichwahl am Sonntag nur kurz auf der SPD-Wahlparty blicken lassen und dort sein Karriereende angekündigt. Danach hieß es, er sei bis auf weiteres krankgeschrieben. (dpa/cw)