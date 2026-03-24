Ist ein Coming-out für Filmschaffende mittlerweile problemlos, Robert Stadlober?

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Heute, 04:42h 5 Min.

Robert Stadlober ist immer gut für coole Rollen, ob in "Engel und Joe", "Krabat" oder "Verschwende deine Jugend". Im Coming-out-Klassiker "Sommersturm" (2004) spielte er Tobi, einen Jugendlichen, der merkt, dass er sich in seinen besten Freund verliebt. Der 1982 in Kärnten geborene Schauspieler kann auch sehr seriös, wie als Kurt Weill in "Mackie Messer  Brechts Dreigroschenfilm" oder als Joseph Goebbels in "Führer und Verführte".



Bevor Stadlober im April im Drama "Vier minus drei" ins Kino kommt, ist er nun als Lover von Jochen Schropp in der romantischen ZDF-Komödie "Baumgeflüster" zu sehen, inszeniert von "Coming Out"-Darsteller Dirk Kummer (Filmkritik von Dieter Oßwald).



Wir sprachen mit dem Schauspieler über seine Rolle in der "Herzkino"-Produktion.

Herr Stadlober, ist eine übertriebene Figur wie in "Baumgeflüster" einfacher zu spielen als ein Joseph Goebbels? Oder gilt Handwerk ist Handwerk. Jede Rolle ist gleich schwer?



So eine Figur wie Holger macht im ursprünglichen Sinne natürlich mehr "Spaß" zu spielen als Joseph Goebbels. Nichtsdestotrotz gilt es bei jeder Rolle den richtigen Ton zu finden. Und das ist meistens ähnlich schwer. Aber sobald man ihn gefunden hat, ist es dann ähnlich leicht in den jeweiligen Situationen die Figur agieren zu lassen.



Was hat Sie an diesem Holger interessiert?



Sein großes Herz, seine Verletzlichkeit und seine Sehnsucht nach dem Guten.



Hätten Sie auch gern den Forstwirt Yascha gespielt?



Nein, Holger war schon genau der, den ich spielen wollte



Was haben Sie mit Jochen Schropp nach Feierabend geredet?



Ach so einiges, natürlich werde ich euch nicht alles verraten. Aber wir haben viel über gutes Essen und Genuss und schöne Orte, an denen man das beides und noch mehr tun kann, gesprochen.



Szene aus "Baumgeflüster": Krankenschwester Pari (Inka Friedrich, l.) ist zu Besuch bei ihrem Sohn und natürlich zur Stelle, um nach einem Sturz bei Holger (Robert Stadlober, M.) den Puls zu messen, der zur Überraschung von Förster Yascha (Linus Schütz, r.) mit großen Liebeskummer bei ihm Zuflucht sucht (Bild: ZDF / Susanne Bernhard)

Welche Erinnerungen hatten Sie an "Coming Out"?



Ich hab den Film das erste Mal gesehen, als ich mich auf "Sommersturm" vorbereitet habe. Und er hat mich damals umgehauen. Als Film sowieso, aber natürlich auch mit dem ganzen historischen Kontext. Hab ihn zufällig vor kurzem mal wieder im Nachtprogramm gesehen und war ähnlich gefesselt.



Haben Sie mit Dirk Kummer über den queeren Klassiker geredet?



Nein, nicht wirklich. Er hat das ein oder andere Anekdötchen von sich aus zum Besten gegeben, aber Leute mit so langen zurückliegenden Arbeiten zu löchern, finde ich fast ein bisschen ungehörig. Schön, wenn sie von allein etwas erzählen.



Ist ein Coming-out für deutsche Schauspieler*innen nach #ActOut problemlos?



Ich glaube, ein Coming-out ist nie ganz problemlos. Es ist möglicherweise für die eine oder den anderen jetzt einfacher geworden. Aber natürlich sind Schauspieler*innen so viel Beobachtung ausgesetzt, so vielen Bewertungen, dass so ein großer Schritt wahrscheinlich immer noch Angst machen kann.



Es gibt die Diskussion, wonach queere Figuren nur von queeren Menschen gespielt werden sollten. Halten Sie die Forderung für überholt?



Überholt ist sie sicher nicht, denn dafür ist sie noch zu neu. Natürlich ist es schön, queere Sichtbarkeit durch queere Menschen zu ermöglichen. Aber ich denke, dass auch Menschen, die sich nicht als queer identifizieren, zu dieser Sichtbarkeit beitragen können. Letztlich ist Schauspiel ein Spiel mit Identitäten, und gute SchauspielerInnen haben hoffentlich so viel Emphase, dass sie sich in die jeweilige Lebenswelten soweit hineinversetzen können, dass sie eben die Sichtbarkeit verschiedenster Lebenswelten fördern können.



Mit welchen Gefühlen sehen Sie heute "Crazy" oder "Sommersturm"?



Natürlich mit den schönsten, denn es war meine Jugend! Und es sind zwei fantastische Filme. Dass beide auf ihre Art so gut gealtert sind und immer noch jungen Menschen den Mut geben, ihren Platz im Leben zu suchen gegen alle Konventionen und Widerstände, macht mich stolz.

Welche Schnittmengen benötigen Sie für Ihre Figuren?



Ich persönlich brauche gar keine Schnittmenge mit einer Figur. Die Schnittmenge, die es immer gibt, ist mein Körper, den kann ich nicht rausnehmen. Alles andere ist Fantasie  und der sind keine Grenzen gesetzt.



Was ist die wichtigste Qualität in Ihrem Beruf?



Zuhören. Auf allen Ebenen. Dann lernt man alles, was man braucht um eine Figur mit Leben zu erfüllen



Wie groß ist Ihre Angst vor Tilly Norwood? Der ersten KI-generierten Schauspielerin, die jetzt in Hollywood total gehandelt wird.



Ähnlich groß wie die von irgendwelchen Action-Stars in den Neunzigern. Zum Glück nicht mein Genre.



Ist Eskapismus à la "ZDF-Herzkino" heute wichtiger denn je?



Ich weiß gar nicht, ob das Eskapismus ist, es ist eine Facette des Lebens. Nur weil die Welt um uns herum immer komplexer und verwirrender wird, muss man ja nicht auf die Liebe verzichten. Und vor allem nicht auf die Geschichten über die Liebe. Im Gegenteil.



Was wäre Ihr Ratschlag für die Zuschauer*innen von "Baumgeflüster"?



Lasst euch fallen und lernt ein paar sehr eigenwillige Menschen kennen, die um und für ihre Liebe kämpfen.

Infos zum Film



Baumgeflüster. Romantische Komödie. Deutschland 2026. Regie: Dirk Kummer. Cast: Linus Schütz, Aaron Friesz, Robert Stadlober, Inka Friedrich, Thomas Loibl, Henriette Richter-Röhl, Jochen Schropp, Laila Padotzke, Salif Dekamo, Hansi Kraus, Sidonie von Krosigk, Luise Kinseher, Wigald Boning, Hayal Kaya, Valentin Wessely, Matthias Freihof, Sandro Weinzierl. Laufzeit: 89 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. Seit März 2026 ein Jahr lang in der Baumgeflüster. Romantische Komödie. Deutschland 2026. Regie: Dirk Kummer. Cast: Linus Schütz, Aaron Friesz, Robert Stadlober, Inka Friedrich, Thomas Loibl, Henriette Richter-Röhl, Jochen Schropp, Laila Padotzke, Salif Dekamo, Hansi Kraus, Sidonie von Krosigk, Luise Kinseher, Wigald Boning, Hayal Kaya, Valentin Wessely, Matthias Freihof, Sandro Weinzierl. Laufzeit: 89 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. Seit März 2026 ein Jahr lang in der ZDF-Mediathek streamen. TV-Ausstrahlung am Sonntag, 29. März 2026, 20:15 Uhr