"Realitystar Academy": Gigi Birofio wird Assistent von Désirée Nick



Wollen der nachfolgenden Generation ihr Wissen vermitteln: Gigi Birofio und Désirée Nick in der TV-Sendung "Die Realitystar Academy" (Bild: Joyn / Marc Rehbeck)

Heute, 07:00h 2 Min.

Reality-Star Désirée Nick (69) bekommt für ihre "Realitystar Academy" prominente Unterstützung. Wie Joyn am Mittwoch mitteilt, stößt Reality-TV-Gesicht Gigi Birofio (26) als Assistent der Rektorin zur Show und erweitert so das Lehrpersonal. Seine Aufgabe: die schmutzige Arbeit erledigen, die Stimmung hochhalten und das Gleichgewicht zur laut Mitteilung strengen Chefetage halten.



"Mit mir könnt ihr cool sein und chillig  aber die Direktorin ist wie Dracula", erklärt Birofio. "Ich opfere mich für Désirée, ich mache hier den dreckigen Teil."

Nahbarer Gigi

Dabei sieht Birofio in seiner Rolle deutlich mehr als eine bloße Assistenzaufgabe. Im Vorab-Interview mit Joyn beschreibt er seinen Ansatz so: Er sei nicht nur Lehrer, sondern "eher ein Freund und eine Bezugsperson". Was zukünftige Reality-Stars mitbringen müssen, weiß Birofio dabei genau: "Was viele Neue nicht verstehen ist: Sie verlieren sich selbst. Sie gehen in einen Charakter, der gar nicht sie sind, um Sendezeit zu generieren  und genau das merkt der Zuschauer. Das funktioniert nicht. Ich finde, man sollte schauen: Was sind meine besten Eigenschaften? Und darauf Gas geben. Streitest du im echten Leben gerne? Bist du fies oder direkt? Dann baue darauf auf."



Außerdem gibt der Zweitplatzierte des Dschungelcamps von 2023 zu bedenken: "Man braucht ein sehr, sehr starkes Mindset und ein absolut selbstsicheres Gefühl, um in dieser Welt mitzumachen. Sonst hält man es nicht lange aus."

18 Kandidat*innen, ein Ziel: die Wildcard

Das Konzept der "Realitystar Academy" ist simpel: 18 Teilnehmer*innen treten in die angeblich härteste Kaderschmiede des Reality-Kosmos ein. Der Stundenplan liest sich wie ein reguläres Schulprogramm  Geschichte, Biologie, Deutsch, Kunst, Sport und Sozialkunde  doch der Druck dahinter ist alles andere als alltäglich. Wer nicht liefert, fliegt. Wer sich durchbeißt, kämpft um eine Wildcard für die nächste Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany"  und damit möglicherweise den Sprung in die Reality-Szene Deutschlands.



Im Interview mit Joyn lässt Désirée Nicks neuer Assistent Birofio auf die Frage, wer bei dem Format letztlich das letzte Wort hätte, keinen Zweifel: "Am Ende hat Désirée das letzte Wort. Désirée gewinnt am Ende immer die Diskussion."



Ab Donnerstag, dem 16. April, ist die Show kostenlos auf Joyn abrufbar. Wöchentlich soll es zwei neue Folgen geben. (cw/spot)