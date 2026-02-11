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Reaktion aus der Nationalmannschaft

DFB-Torwart zollt Coming-out von Christian Dobrick Respekt

Nationalkeeper Oliver Baumann sagt St. Paulis Jugendtrainer Christian Dobrick nach dessen Coming-out seine Unterstützung zu. Warum dieser Schritt im Fußball so schwer ist, kann er nicht beantworten.


Oliver Baumann spielt seit 2014 in Hoffenheim und absolvierte seit 2024 insgesamt zehn Spiele für die deutsche Nationalmannschaft (Bild: IMAGO / Karina Hessland)
  • Heute, 11:07h 3 Min.

Der deutsche Nationaltorwart Oliver Baumann hat das Coming-out von St. Paulis U19-Trainer Christian Dobrick gelobt: "Ich finde es sehr mutig. Ich finde, dem gehört einfach viel Respekt zuzuschreiben", sagte der 35-jährige Torwort der TSG Hoffenheim im Interview mit RTL/ntv und "Stern". "Und dann ist es so, dass ich finde, dass er sich einfach wohlfühlen muss in seinem Umfeld und auch wohlfühlen darf, so dass das gilt zu respektieren, finde ich."

Auf die Frage, ob es im Männer-Fußball ein Problem mit Coming-outs gibt, antwortete Baumann: "Ich weiß es nicht, ob es der Profifußball ist, also ob das der Grund ist. Wie gesagt, ich finde, man sollte sich, so wie man ist, wohlfühlen dürfen. Und dann ist es mir persönlich egal, ob das jetzt im Profifußball ist oder nicht." Wichtige Werte für Fußballer seine sein Charakter, seine Professionalität und wie er menschlich sei.

Dobrick hatte sich am Dienstag gegenüber RTL/ntv als schwul geoutet (queer.de berichtete). Dabei beklagte er, dass im Profifußball Schwule "noch immer als Außerirdische" gelten würden und es Druck gebe, "ein heteronormatives Leben zu führen". Sein Fazit: "Es kommen weniger schwule Fußballer ganz oben an, weil sie ihre Energie verschwenden müssen für Probleme, die nichts mit dem Sport zu tun haben." Der 29-Jährige arbeitet seit Sommer 2025 im Nachwuchs von St. Pauli, zuvor war er für die Vereine Red Bull Salzburg, die TSG Hoffenheim und Holstein Kiel tätig.

Urban: Berater sind schuld

Der schwule Ex-Jugendnationalspieler Marcus Urban erklärte gegenüber dem WDR die Gründe für das Versteckspiel vieler schwuler Bundesliga-Profis: "Die Leute um einen herum haben Angst  um einen, um die Gesundheit, dass der Ruf vielleicht geschädigt wird, dass man nicht mehr verkauft werden kann, weil sie ja mitunter auch selber davon profitieren. Also beraten sie auch Spieler in dem Sinne: 'Mach's lieber nicht.' Das halte ich für falsch."

/ WDRaktuell
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Auf seiner Instagram-Seite kommentierte Dobrick sein Coming-out mit den Worten: "Derselbe Trainer wie gestern. Nur etwas leichter." Er dankte auch seinem Verein, dass dieser zugehört habe, nun müsse er sich aber auf etwas anderes konzentrieren: "Jetzt voller Fokus aufs Wochenende gegen Dresden."

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In vielen Kommentaren wird sein Schritt gelobt. "Danke für deinen Mut. Vielleicht trauen sich dadurch noch weitere Spieler zu sich zu stehen", schreibt ein Nutzer. Es wird aber auch davor gewarnt, dass es dafür Konsequenzen geben könne: "Bin gespannt, was kommt ,wenn das nächste Spiel kommt. In der Umkleide.. Eltern....Gegner. Da wird man sehen ob es eine gute Entscheidung war . Drücke ihm die Daumen", so lautete einer der Kommentare. (dk)

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